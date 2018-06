Škola ve Mšeně oslaví své výročí

Budova současné Základní školy ve Mšeně pochází z roku 1928. Do otevření této školy se vyučovalo v málotřídkách v budově tzv. staré školy. Základní kámen nové budovy byl položen 10. října 1926. Stavba trvala necelé dva roky a škola byla slavnostně otevřena v neděli 2. září 1928 pod názvem Masarykova škola ve Mšeně. Tento název dokonce v tehdejší době musel schválit prezident republiky.

Takže v letošním roce slaví 90. výročí. Za tu dobu školou prošly celé generace a bývalí i současní žáci si toto jubileum pořádně připomenou. A to tuto sobotu 9. června od 10 do 16 hodin. Pro všechny je připraven jak v sále školy, tak i v přilehlém parku bohatý program. Vystoupí žáci zdejší školy a pěvecký sbor Intermezzo, v parku se uskuteční koncert staropražské kapely FIAKR, zahraje sdružení pražských konzervatoristů Prague Busk Men a pořádně to rozpálí crazy-rocková skupina Pedopad. Během Dne otevřených dveří školy si návštěvníci budou prohlédnou výstavu prací žáků na téma letošního výročí republiky a pokochat se výhledem ze školní věže.

Samozřejmě chybět nebudou stánky s občerstvením a další zábavný program pro děti.

