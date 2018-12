Silvestr na zámku

Jiskřivá atmosféra, vybrané pochoutky a noblesní společnost. To vše a mnohé další je připraveno pro všechny, kteří se chystají na rozloučení se starým rokem a oslavu příchodu toho nového.

To vše čeká totiž návštěvníky, kteří zavítají do zámku v Liblicích. Milovníky rock´n´rolu potěší hity jeho nedostižného „krále“ v podání skupiny Elvis From Prague. Chybět nebude originální kasino a rovněž nezbytný taneční parket pro všechny. O půlnoci samozřejmě proběhne slavnostní přípitek a slavnostní ohňostroj přímo v zámecké zahradě.

Součástí nabídky je i ubytování přímo v zámeckém areálu. Na nový rok bude připraven bohatý brunch s klavírním doprovodem, který tak ještě více zpříjemní vstup do nového roku.

mar