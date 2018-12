„Pusťte Donnu k maturitě!“ aneb Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů

„Čágo bélo, šílenci..“ známá to hláška, která zněla z televizních obrazovek v letech devadesátých. V době kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. Kdy všichni mladí toužili chodit na West Beverly high a kdy trsali na Spice girls. A zejména „letěl“ nekonečný seriál „Beverly Hills 90210“. Brandon, Kelly, Andrea či Donna. To byli tehdy idoly mládeže.

Pražské Divadlo pod Palmovkou uvedlo hru, jenž měla svou světovou premiéru v únoru letošního roku pod názvem „Pusťte Donnu k maturitě“, která byla i známou hláškou tohoto seriálu.

Hrdinové ze seriálu „Beverly Hills 90210“ se však nedopatřením dostanou do Čech „divokých“devadesátých let. Donna se totiž na maturitním večírku opije a je třídní učitelkou odeslána na převýchovu do Československa. Dva spolužáci Brandon a Andrea jsou s ní solidární a odcházejí rovněž, aby vše zdokumentovali a popsali do školního časopisu. A v zemi, která právě vstoupila do svobodných časů, teprve začíná ta pořádná jízda…Připletou se na popremiérový večírek filmu „Kamarád do deště 2“, kde zažívají různá dobrodružství. Skončí v Discolandu Ivana Jonáka, kde se jako na přehlídkovém molu vystřídají Karel Gott, Pavol Habera, Sagvan Tofi a Tereza Pergnerová. Ale hlavně také šmelináři, veksláci a mafiáni, kteří si v té době vydobyli snad ještě věhlasnější renomé než tehdy téměř neznámé pěvecké a herecké hvězdy….

Jak to s nimi dopadne, to se dozví i mělničtí diváci již 8. ledna 2019 od 19 hodin v Masarykově kulturním domě, kdy tato inscenace zahájí cyklus zdejších divadelních představení v tomto roce.

