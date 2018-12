Přivítání nového roku u vody

Stalo se hezkou tradicí, že první den v novém roce si obyvatelé dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dají dostaveníčko na břehu Labe. Ne jinak tomu i tentokrát.

A tak v úterý 1. ledna 2019 v 17 hodin se občané sejdou pod mostem Generála Lišky aby si popřáli do nového roku hlavně zdraví, štěstí a co nejvíce splněných přání. A k tomu aby se ta přání splnila si každý bude moci přinést svojí lodičku se svíčkou, jenž budou vypouštět do vody a sledovat jejich pouť po setmělém Labi. V 18 hodin bude odpálen slavnostní novoroční ohňostroj, který bude možno pozorovat jak ze zmíněného mostu, tak z prostoru pod brandýským zámkem. Samozřejmě k dispozici bude svařáček, další nápoje pro zahřátí a něco zakousnutí. A tak hodně štěstí do toho nového roku, ať se vše daří!

mar