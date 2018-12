Neratovice plánují úpravy návsi v Lobkovicích v historickém duchu

Neratovice (Mělnicko) 28. prosince (ČTK) – Neratovice plánují úpravy návsi v části Lobkovice v historickém duchu. Jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit ve městě, je tam kostelík, zvonička a hrobka Františka Palackého. ČTK to řekla místostarostka Neratovic Lenka Mrzílková (Neratovice jinak).

Studii na úpravy město nechalo udělat jako součást zpracování několika návrhů na úpravy veřejných prostranství už dříve. Nyní nechává radnice v místě po etapách opravit silnici, proto se vedení města rozhodlo, že by se dala úprava udělat kompletně a studii nechalo dopracovat. “Zapojili se do toho i památkáři,” uvedla místostarostka.

Úpravy by se měly týkat například zeleně, dlažby i dalších zpevněných ploch. Přibýt by také měly lavičky, koše či osvětlení. Právě kvůli zachování historického stylu by měly být podle místostarostky použity přírodní materiály. “Samozřejmě, že to bude dražší, ale to místo si to zaslouží,” doplnila Mrzílková.

Nyní by mělo následovat zpracování projektové dokumentace a poté vypsání tendru a zahájení prací. Protože přesnou výši nákladů bude město znát až po dokončení projektu, zatím není jasné, zda práce začnou už příští rok. Místostarostka nevyloučila ani případné uvolnění peněz z rezervy.

sbe hj