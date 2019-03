Borecký půlmaratón opět zahájí sezónu

A to již posedmé…„I cesta může být cíl“. To je motto závodu jehož historie sahá do roku 2013. Tehdy se několik fotbalistů SK Slávie Velký Borek rozhodlo splnit si svůj sen a uběhnout 21,1 km, tj. klasický půlmaratón. Akce se všem zalíbila a tak druhý ročník byl již oficiálním závodem s účastí na 290 závodníků. Takže letos se uskuteční už VII. ročník tohoto populárního závodu. Start proběhne v sobotu 16. března ze mšenského náměstí – ženy v 11.30 a muži ve 12 hodin – a poběží Kokořínským údolím kolem hospody U Grobiána kde bude první kontrola a občerstvení přes Lhotku u Mělníka, Hleďsebe do Velkého Borku, kde na tamním fotbalovém hřišti bude cíl. Na trati čekají závodníky celkem tři kontrolní stanoviště s občerstvením v podobě iontových nápojů, čaje, ovoce, různých sušenek a na poslední kontrole i nealkoholického a také běžného piva.

Po vyhlášení vítězů bude také losování hlavní výhry ze všech startovních čísel, kterou bude uzená kýta. Podobně jako loni je možnost zakoupení trička s logem závodu coby památku na tento závod.

