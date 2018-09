„Seifertovy Kralupy“ opět vzpomenou básníka i statečného člověka

Jaroslav Seifert patří k největším našim básníkům, který se zapsal skutečně zlatým písmem do kulturní historie našeho národa. Kromě své umělecké činnosti však vynikl i svým statečným postojem vůči totalitním režimům. Ačkoli coby mladý básník vstoupil do KSČ, v březnu 1929 podepsal „Manifest sedmi“ protestující proti bolševizaci v novém, gottwaldovském vedení a byl z komunistické strany vyloučen. Významnou úlohu v Seifertově postoji ke komunismu sehrála jeho osobní návštěva Sovětského svazu, při které pochopil rozpor mezi podmanivou ideou sociální spravedlnosti a hrůznou reálnou podstatou této ideologie. Rozchod Jaroslava Seiferta s komunistickou ideologií byl zcela zásadní a trvalý. Velkou autoritu si získal svým vystoupením na druhém Sjezdu československých spisovatelů v roce 1956, v němž kritizoval dosavadní kulturní politiku komunistického režimu vůči nepohodlným autorům. Zde zazněl i jeho apel, že spisovatelé jsou „svědomím národa“. V období tzv. normalizace z jeho děl mohly vycházet pouze ojedinělé reedice, novou tvorbu směl zveřejňovat s výhradami až na konci 70. let. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a proto, když jako druhý Čech v historii obdržel Nobelovu cenu, vyšla v tisku pouze kratičká zpráva. Po odchodu z tohoto světa v roce 1986 se stalo na jeho vlastní přání místem posledního odpočinku kralupský hřbitov. Ke Kralupům měl vřelý vztah, neboť z tohoto města pocházela jeho matka a její rodiče. K prarodičům jezdil malý Jaroslav na prázdniny, a tak zde prožil část svého dětství. Vypráví o tom i ve své knize vzpomínek „Všecky krásy světa“.

Není proto náhodou, že právě zde na jeho počest vznikl Festival poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy“, který se koná vždy předposlední zářijový víkend. Ten letošní již 23. ročník bude slavnostně zahájen v pátek 21. září ve velkém sále Kulturního domu Vltava od 15.30 hodin. Následovat bude přehlídka vítězů dětské recitační soutěže za přítomnosti herce, moderátora a muzikanta Filipa Cíle. Páteční část vyvrcholí vystoupením souboru Notičky, jenž sdružuje kolem třiceti dětí a mládeže ve věku 8 – 18 let, které hrají, zpívají a tančí. Mají za sebou úspěšná vystoupení s Hradišťanem a The Tap Tap Orchestra, natočili několik dílů Zpívánek a celou řadu „cédéček“. Představí zde zhudebněné básně právě Jaroslava Seiferta.

Sobotní program zahájí tradičně pietní akt u hrobu básníka tak jako každoročně za přítomnosti herečky Valérie Zawadské, která zde přednese jeho verše. O hudební doprovod se zde postarají žáci ZUŠ Kralupy. A v Městském muzeu od 16 hodin se uskuteční vyhlášení výsledků autorské soutěže. Ukázky z oceněných prací přednese rovněž Valérie Zawadská za hudebního doprovodu saxofonového kvarteta Saxmania.

A od 18 hodin zde proběhne literární pásmo na motivy knížky Karla Čapka z divadelního prostředí „Jak se co dělá“. Zazní tak brilantní úvahy, postřehy i závěry, od laskavého nadhledu po nezvladatelný chechot komické divadelní masky. A když se k tomu přibere, že to zazní v podání takových skvělých herců jako je Petr Kostka a Carmen Mayerová, tak to bude skutečně krásný umělecký zážitek.

Všechny tyto akce budou tak důstojným vzpomenutím na jednoho z našich největších básníků jehož tvorba i osobní postoje si stále zaslouží hlubokou úctu.

