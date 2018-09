Příběh otce a syna, jenž k sobě našli cestu

Akční scénické čtení LiStOVáNí se tentokrát bude věnovat tématu, jenž mnohdy zasáhne do rodinného života. A to tím, že přijde na svět dítě s autismem. Kniha britského novináře Keita Sturta „Kluk z kostek“ se právě touto problematikou plně zabývá zvláště když sám autor má syna u něhož byla diagnostikována porucha autistického spektra.

S rodinou Roweových se seznamujeme v okamžiku životního rozcestí. Otec Alex se stěhuje pryč. Musejí si „dát pauzu“. Má jejich manželství ještě smysl? Celá léta Alex využíval každé příležitosti, jen aby nemusel čelit záchvatům vzteku svého syna Sama. Nejčastější výmluvou mu byla práce, kterou ale nesnáší. Místo hypotéčního poradce vzal jen proto, aby přežili, než si najde práci podle svých představ. Nečekanou příležitostí pro skutečný životní restart se stane náhlá ztráta nenáviděného zaměstnání. První reakcí je panika. Nejenže přišel o rodinu, teď kvůli němu přišla rodina o jediný zdroj příjmů. Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat a navzájem se chápat. Minecraft je jediná věc, o níž se Sam dokáže rozpovídat, přestože jiná témata si vyslouží maximálně zavrčení, úsečnou odpověď nebo ignoraci. Pro otce a syna se herní svět stane místem, kde spolu mohou trávit čas, povídat si a tvořit, aniž by se navzájem stresovali nepochopením, netrpělivostí a zkratovitými reakcemi Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?

To se jistě dozví návštěvníci, kteří přijdou ve středu 19. září v 18 hodin do hudebního sálu mělnického Masarykova kulturního domu. A to díky Tomáši Drápelovi, Věře Hollé a Pavlu Oubramovi, kteří jim tento silný příběh přiblíží.

mar