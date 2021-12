Re-use hala už funguje

Provoz Re-use haly v Plavební ulici v areálu technických služeb byl slavnostně zahájen 6. listopadu. Do těchto center nosí lidé věci, které už nepotřebují, ale zároveň jsou v dobrém stavu, a proto poslouží ještě někomu jinému. Věc si pak někdo vezme, čímž se zase vrátí do oběhu. V současné době re-use centrum nebude vybírat jakékoliv elektrospotřebiče. Předměty do re-use centra mohou ukládat pouze občané města Mělníka. Webové stránky Re-use centra, kde si můžete předměty vybrat a zarezervovat reuse-center.econit.cz/obec/melnik . Otevírací doba je zatím sobota od 8:00 do 13:00.

Zdroj: Město Mělník