Zbyněk Šnajdr: Je v Centru seniorů Mělník vše v pořádku?

Osobně si myslím, že právě dobré vedení a řízení organizace přispívá ke kvalitně odváděné práci ze strany personálu a ve výsledku tedy i ke kvalitě života v centru seniorů. A jelikož i zřizovatel registruje zvýšený počet stížností v CSM, je třeba najít řešení!

Nechci nyní řešit, proč musím tyto problémy rozkrývat já. O to tu opravdu nejde. Důležité přece je, aby naši senioři užívali důstojné a pokud možno i radostné stáří a osobně musím dodat, aby také ti skvělí zaměstnanci v CSM pracovali v dobré atmosféře a důstojných podmínkách, bez nich totiž půjde kvalita péče ještě více dolů a jejich časté odchody jinam už jsou bohužel realitou.

Doporučím Radě města, aby vypsali nové výběrové řízení na obsazení pozice ředitele centra a svou zprávu přednesu i na zastupitelstvu. Věřím, že v tomto případě si zastupitelé nebudou hrát na to, z kterého uskupení kdo je a podpoří to, co je správné.

Zbyněk Šnajdr

zastupitel města Mělník