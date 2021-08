Před mělnickým barem se rozezní „zlatá šedesátá“

I druhý páteční večer v mělnickém podloubí přinesl skvělý hudební zážitek. Martin Ketner Band to zde pořádně rozpálili a Martinova kytarová sóla včetně jeho „kaskadérského“ výkonu se setkala s bouřlivým ohlasem zaplněného náměstí. A zcela určitě tomu nebude jinak i při dalším hudebním setkání…

Kdo by neznal slavnou liverpoolskou kapelu, která se již nesmrtelně zapsala do dějin světové hudební klasiky. Jasně. – The Beatles! I její hity zde zazní tento pátek 23. července v podání kladenské skupiny The Basketles – Beatles & CCR revival band, jenž vystupuje pravidelně od roku 2004 a od té doby odehrála několik stovek koncertů. Členové se zaměřují primárně na věrnou interpretaci hitů dvou legendárních kapel z éry 60.let: The Beatles a Creedence Clearwater Revival, jejichž hudba prolínající rock and roll, mersey beat, country a swamp rock žije dodnes. Skupina The Basketles svým profesionálním přístupem, do detailu nastudovanými písněmi a vizuální stylizací v podobě dobových kostýmů a autentických nástrojů, přenese do zlaté éry rock and rollu.

A tak nás čeká další skvělý hudební večer, který jistě přispěje k letní pohodě.

mar