Jazz World Photo 2020 se opět představí v Mělníku

Do letošního sedmého ročníku této již prestižní soutěže se přihlásilo 347 jazzových fotografů ze 41 zemí světa a jak prozradil spoluzakladatel fotosoutěže Tomáš Katschner: „Největší počet přihlášených byl tradičně z Evropy, ale nechyběly ani fotografie z dalších částí světa. Například z Argentiny, Austrálie, Číny, Chile, Izraele, Jižní Afriky, Jižní Koree či Mexika“. Osmičlenná porota, jejímž členem byl i zpěvák Dan Bárta, hodnotila došlé snímky anonymně, nezávisle na sobě, ostatně stejně jako v předchozích letech. Podruhé za sedm let konání této soutěže se na prvním místě umístila žena – Kasia Idźkowska z Polska s fotografií Russella Halla pořízenou na Manhattanu v New Yorku.

Zahájení výstavy vítězných snímků mezinárodní fotografické soutěže se uskuteční ve zdejším Masarykově kulturním domě v pondělí 26. července v 18 hodin. Vernisáž doplní od 19 hodin hudební vystoupení české jazzové zpěvačky Eleny Sonenshine s kapelou Jocose Jazz.

Tato zpěvačka, aranžérka, textařka, skladatelka se narodila v Brně a po absolvování gymnázia přesídlila do Prahy, kde vystudovala nejdříve školu sociálně právní a poté pokračovala ve studiích na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Elena poté získala stipendium na bostonskou Berklee College of Music, kde svá hudební studia završila. Elenino působení na poli moderního jazzu se odvíjí od roku 1992, kdy začala vystupovat v pražských jazzových klubech jako hostující zpěvačka s různými trii a kvartety. Brzy si však založila vlastní kapelu nazvanou Jocose Jazz v nástrojovém obsazení kytara, vibrafon nebo piano, kontrabas a bicí. Jocose Jazz hraje především své vlastní skladby, proložené klasickými standardy v originálních aranžích, a jazzové verze lidových písní. Elena Sonenshine pravidelně koncertuje s Jocose Jazz od roku 1996.

Výstavu je možné shlédnout do 3. září letošního roku.