Co se bude dít o víkendu?

A máme tu první prázdninový víkend. Počasí přeje, mnohdy až moc, a tak je příležitost k různým akcím. Kromě různých koncertů či hudebních festivalů možno vyrazit k vodě, na výlet anebo se zúčastnit některých aktivit. Pár tipů zde opět nabízíme….

LIBČICE NAD VLTAVOU

Sportovně gulášové odpoledne

Čtvrtý ročník tohoto soutěžního klání proběhne v sobotu 29. června. Od 14 hodin zde 2-4 členná družstva se postaví k ohništím a v kotlících budou vařit tento oblíbený pokrm. O půl šesté večer tříčlenná porota společně s hlasující veřejnosti vyhodnotí ten nejlepší kotlíkový gulášek a první tři družstva obdrží odměny. Maso i potřebné ingredience jako i ohniště s dřívím a vodou budou zajištěny. Soutěžní týmy si zajistí kotlík a vše potřebné k vaření. Součástí budou i pivní soutěže kdy návštěvníci budou moci absolvovat slalom na 50m ve válení prázdných sudů a přihlášené dvojice soutěžit od držení plného tupláku na čas či pití piva na ex. K dobré pohodě přispěje kapela s výstižným názvem RUMTORÁDI.

NERATOVICE

Vítání prázdnin s hasiči

A to v sobotu 29. června v areálu zdejší Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Od 13 hodin čeká na děti celá řada soutěží s bohatým doprovodným programe. Jaká by to byla zábava pořádaná hasiči bez pořádné pěny. A bude pěkně barevná! Proto se i doporučuje náhradní oblečení třebaže v těchto vedrech to vše rychle uschne.

ŠTĚTÍ

Pozvání na Stračenskou pouť Slunečné počasí, kolotoče, cukrová vata, sousedská setkání nebo živá hudba. to je jen stručný výčet toho, co mohou zažít návštěvníci Stračenské pouti. Ta se bude konat v sobotu 29. června již podvanácté. Termín této tradiční akce se od roku 2008 víceméně nemění. Připadá většinou na víkend kolem svátku Sv. Petra a Pavla, jímž je zasvěcena zdejší kaplička. Celá akce bude zahájena ve 14 hodin slavnostním otevřením zmíněné kapličky. A pak se již rozproudí skvělá zábava. Vystoupí zde taneční skupina Hopa, kejklíř Radim, kouzelník Petr Kasnar, kapela Hozny & Shoda okolností a skupina Dechařinka. Již od pátku až do neděle zde budou připraveny různé pouťové atrakce což zvláště ocení ti nejmladší návštěvníci. A jak se již stalo zvykem, vše vyvrcholí taneční pouťovou zábavou kde poslech i k tanci opět zahraje skupina Fantazie.

DAMINĚVES

Děti budou soutěžit v rybolovu

Sbor dobrovolných hasičů Daminěves pořádá v sobotu 29. června již jubilejní XX. ročník Dětského sportovního rybolovu. Sraz soutěžících bude v 8 hodin na rybníku v Daminěvsi a samotné zahájení soutěže od 9.30, která bude ukončena v pravé poledne. Pro nerybařící děti budou připraveny různé sportovní atrakce a soutěže. A v odpoledních hodinách se uskuteční přátelské posezení i pro dospělé, kteří si budou moci rovněž zarybařit. Pro všechny je zajištěno občerstvení. A tak popřejme všem soutěžícím bohaté úlovky a „Petrův zdar!“.

LIBLICE

Den (bez)dětí

Zdejší zámek opět nabízí celou řadu letních akcí. Ta první proběhne v sobotu 29. června pod tímto zajímavým názvem. Začátek prázdnin si tak zde parádně užijí všichni rodiče (ale i nerodiče) neboť na ně čeká Den plný vína, dobré nálady a skvělého piknikového občerstvení. V zámecké zahradě se totiž představí 13 vinařů z Moravy a Čech a k ochutnání je připraveno kolem stovky vzorků. K samozřejmě nebude chybět něco k zakousnutí v podobě piknikových variací, grilovaných specialit a vegetariánských pokrmů. Takže stačí si vzít s sebou deku a vychutnat si den na trávě zámeckého parku.

MEDONOSY

„Medonosy open 2019“

V sobotu 29. června se o 10 hodin uskuteční již tradiční volejbalový turnaj dvojic. Zajímavostí tohoto turnaje je ta skutečnost, že hráči předem neznají svého partnera. Účastník se prostě dostaví na místní obecní hřiště a pořadatelé mu jednoduše vylosují spoluhráče. Potom budou jednotlivé dvojice zařazeny do skupin a budu se hrát..

TUHAŇ

Turnaj a taneční zábava

Pestrou sobotu mají občané zdejší obce. Nejprve proběhne na hřišti turnaj v malé kopané pod názvem „Memoriál Jaroslava Maška“, který pořádá TJ Sokol Tuhaň. Jednotlivá družstva v počtu 5+1 se utkají o putovní pohár, jenž opět vítězům předá paní starostka Marcela Čechová, která je patronkou celého turnaje. A večer od 20 hodin se v areálu zdejší hasičské zbrojnice uskuteční letošní první letní Taneční zábava, kterou rovněž pořádají místní sokolové. K poslechu a zejména k tanci zahraje rocková kapela Lu-Band. Samozřejmě chybět nebude skvělé občerstvení a na všechny čeká i bohatá tombola.

mar