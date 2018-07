První ročník školní soutěže Výzva pro chemika vyhrál tým z Kladna

Neratovice, 3. července 2018 – Spolana Neratovice, tradiční chemický výrobce patřící do skupiny Unipetrol, uspořádala společně s Gymnáziem Václava Třebízského ve Slaném a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje první ročník chemické soutěže pod názvem Výzva pro chemika určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Tříkolové soutěže se zúčastnilo sedmnáct pětičlenných týmů z šestnácti základních škol Středočeského kraje. Do finále, které se konalo v úterý 26. června ve výrobním areálu neratovické Spolany, postoupily tři nejúspěšnější týmy. Celkovým vítězem se stali žáci kladenské Základní školy ve Vodárenské ulici. Škola navíc obdržela finanční dar na vybavení laboratoří ve výši 10 tisíc korun.

„Snažíme se v mladé generaci probudit zájem o chemii, a proto jsme ve spolupráci s gymnáziem ve Slaném a středočeskými hasiči uspořádali zábavnou vědomostní soutěž spojenou s praktickými testy v laboratořích. Hned do prvního ročníku soutěže se přihlásilo osmdesát pět dětí, což nás mile překvapilo a potěšilo zároveň. Doufáme, že si tuto chemickou soutěž, která byla rozprostřena do čtyř měsíců, všichni užili a věříme, že jsme společně započali novou tradici,“ uvádí Miroslav Falta, místopředseda představenstva společnosti Spolana.

Zadáním prvního online kola v březnu letošního roku, byl chemický pokus nazvaný Faraonovi hadi. Soutěžící v něm míchali tuhý podpalovač, cukr a jedlou sodu, pokus nahrávali na video a reportáž vystavili na webové stránky soutěže www.vyzvaprochemika.cz. Nakonec ještě vyplnili kvíz s patnácti otázkami. „Součástí hodnocení prvního kola bylo nejenom dodržení správného postupu při chemickém pokusu a použití ochranných pomůcek, ale hodnotili jsme také spolupráci celého týmu a následnou ekologickou likvidaci použitých látek. A v neposlední řadě také správnost soutěžního kvízu,“ upřesňuje Miroslav Falta.

Do druhého kola, které se uskutečnilo v budově Gymnázia Slaný, postoupilo pět týmů. V něm soutěžící odpovídali na šestnáct kvízových otázek a poté se přesunuli do laboratoří, kde je čekala praktická část. Její součástí bylo například sestavení dýchacího přístroje na čas. „Jsme rádi, že jsme mohli soutěžícím poskytnout prostory Gymnázia Václava Třebízského ve Slaném. Již několik let spolupracujeme s Českou televizí při natáčení vědomostního pořadu Zázraky přírody, díky čemuž jsme využili své zkušenosti při plánování této soutěže,“ vysvětluje Milan Dundr, ředitel Gymnázia Slaný.

Na přípravě soutěže se podíleli také středočeští hasiči. „Dětem jsme přiblížili reálné situace a postupy, které používáme při likvidaci požárů a při záchraně obyvatelstva. Předvedli jsme praktickou ukázku použití sněhového hasicího přístroje (CO2), a také jsme děti naučili sestavit dýchací přístroj,“ řekl Tomáš Holec, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Středočeského kraje.

V červnovém třetím kole, zaměřeném i na fyzickou odolnost dětí, soutěžící prolézali hasičským polygonem ve výrobním areálu Spolany. Během cesty získávali nápovědy ke správnému vyplnění tajenky, ke které potřebovali také periodickou soustavu prvků. Podnikoví hasiči Spolany finalistům připravili úkol uhasit oheň práškovým hasicím přístrojem na čas. Závěrečným úkolem, se kterým se museli soutěžící vypořádat, bylo správně odhadnout čas výbuchu tekutého dusíku v uzavřené pet lahvi.

Celkovým vítězem prvního ročníku Výzvy pro chemika, této zábavně-naučné soutěže pro žáky základních škol, se stal tým Sedmička III žáků ze Základní školy ve Vodárenské ulici v Kladně. Na druhém místě se umístil tým Sedmička II ze stejné základní školy a na třetím skončil tým Žíravinky ze Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou. „Naši žáci jsou z celé soutěže i samotného vítězství nadšení. Radost jim samozřejmě udělaly i tablety, které vyhrály. S prázdnou neodešla ani naše škola. Budeme moci pořídit vybavení do laboratoře v hodnotě deset tisíc korun,“ upřesnila Markéta Šindelářová, učitelka Základní školy ve Vodárenské ulici v Kladně.