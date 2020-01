Poslední utkání v roce bylo úspěšné

Čtvrtou adventní neděli zavítali mělničtí hokejisté do Kolína aby se zde utkali se zdejšími Žabonosy. Po nešťastné ztrátě dvou bodů na vlastním ledě s vlašimskými Rytíři si chtěl Junior napravit reputaci. A to se mu také podařilo. Posílené mužstvo o dva navrátilce se do soupeře pustilo s plným nasazením a již v první minutě se ujali vedení, avšak domácím se podařilo srovnat. Zajímavá byla 23. minuta, kdy padly branky na obou stranách. Avšak hosté nakonec byli aktivnější a do Mělníka přivážejí plný počet bodů. V současné době probíhá přestávka a hokejisté naskočí na led až v neděli 12. ledna kdy zavítají do Rakovníka.

HC Žabonosy – HC Junior Mělník 4 : 7

Třetiny: 1:1, 1:3, 2:3

Branky a nahrávky: 11. Malina (Hutla), 23. Charvát, 51. Kedršt (Mejzr), 55. Kedršt (Š.Kunášek) – 1. Vernek (Litera), 23. Šípek (Macek), 28. Krejsa (Chvátal, Vernek), 30. Litera (Macek, Prejza), 46. Šubrt (Litera, Vernek), 57. Macek (Šípek, Stinka), 59. Šípek (Stinka)

Vyloučení: 2-3, navíc Š.Kunášek (Žabonosy) 10 min OT za NESP, Využití: 1-1, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Macháč – Kovačík, Holec

Diváci: 86

HC Žabonosy: Burda (Dudzík) – Skokan, Pomichálek, Hlaveš, Procházka, Duben, J.Kunášek, Malina, Mejzr, Kedršt, Kubát, Hutla, Charvát, Honz, Hrachovec, Š.Kunášek

HC Junior Mělník: Fiala (Srp) – Krejsa Michael, Chvátal, Kotek, Cicvárek, Krejsa Matěj, Kubica, Prejza – Fedymycz, Šípek, Kratochvíl, Macek, Stinka, Šubrt, Vernek, Janele, Litera

mar