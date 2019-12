Trikolóra je už i na Mělnicku

Zdá se, že nespokojenost občanů se současnou situací u dosáhla bodu změny. Mnoho lidí dosud dávalo svoji nespokojenost najevo pouze neúčastí na volbách. Dnes se naopak začali o politiku zajímat. Nesjpíš by k tomu nedošlo, nebýt dvou okolností. První z nich je zvětšující se rozpor politikou a zdravým rozumem. Druhým je vznik hnutí občanů Trikolóra, založeného Václavem Klausem mladším. Současné politické strany jsou ponejvíce uzavřenými skupinami lidí, kteří sledují pouze své vlastní zájmy. Trikolóra oproti tomu nabízí možnost neformálně se zapojit do politiky nejširšímu okruhu občanů. Těch, kteří si kupříkladu myslí, že stát má lidem sloužit a ne škodit, že fungující rodina je to nejdůležitější, že bohatství vzniká z práce, a ne z dotací a podvodů, a že ačkoli člověk může být světoběžníkem, neměl by pošlapávat svou vlast. V posledním měsíci rostou po celé ČR místní organizace Trikolóry jako houby po dešti. A už ji máme i v Mělníku. Vy, kteří chcete mít možnost více ovlivnit dění kolem sebe, nebo se jen setkat s rodinami na kulturních či sportovních akcích a nalézt další přátele, se můžete přijít podívat a případně se stát příznivci hnutí. Pro více informací se stačí obrátit na oblastního koordinátora, resp. předsedu místní organizace Trikolóry v Mělníku, nebo rovnou vyplnit stručný on-line formulář na stránkách Trikolóry: https://www.volimtrikoloru.cz . Příště se pokusím vysvětlit, proč nezájem o politiku není řešením Vaší nespokojenosti, a proč ostatní strany nestojí o Vaši účast na volbách i když říkají něco jiného.

MKČ

Pozn. red.: Na snímku předseda Hnutí Trikolóra Ing. Zdeněk Soukup