Dvě kapely a jedno nové „cédéčko“

To se vše představí na prvním koncertě v novém roce v mělnickém klubu Stará Mydlárna. A to v sobotu 4. ledna. Z Třebíze u Slaného proslulé známým skanzenem sem zavítají hned dvě spřátelené hudební skupiny. Kapelu Osoba blízká založili kytaristi Jiří Kozák a Mirek Mundl koncem roku 2015 a začali spolu zkoušet první společné songy. Původní záměr hrát jen tak nezávazně se postupem času změnil, jelikož Jirka přinesl první píseň a to byl impulz začít se věnovat vlastní tvorbě. Autorských věcí začalo přibývat, ale co název pro kapelu. Po delším hledání a zjišťování jaké všechny názvy použitelné pro kapelu jsou již obsazené, Mirek jen tak pronesl „ no tak se budeme jmenovat osoba blízká “ a název byl na světě… První koncert se konal 23.dubna 2016 v hospodě U Drába ve Třebízi. Rok 2016 byl pro kapelu startovací. Čas ukázal, že hrát jen na dvě kytary není to pravé tak se přidal další třebízák bubeník Ondřej Bednár. Tak došlo k výraznému oživení zvuku kapely. V této sestavě se odehrály dva koncerty a tu basu už to dost chtělo. Slovo dalo slovo a přichází Honza Hrdina a .. koncem roku 2016 už je „osoba blízká“ komplet. A tak se koncertuje po klubech naší vlasti a výsledkem je první album „Čerstvá stopa“, které vyšlo v roce 2019 a samozřejmě bude představeno i ve zdejším klubu.

A bude mít i svého hosta.Počátky kapely M3ta se píší do přelomu let 2008/2009, kdy se dva členové zaniklé punk-rockové skupiny No Soczky rozhodli založit novou kapelu. Přibrali tak baskytaristu Radima Křivánka a vznikla skupina KOFE. Avšak v roce 2012 příchodem kytaristy Davida Záruby dostala konečnou podobu a hlavně utvrdila hudební styl, kterým se bude nadále vydávat. A tím i konečný název M3TA (Třetí meta). Od té doby vystupují po klubech, festivalech a dalších hudebních setkáních. Avšak v roce 2018 odchází zakladatel a frontmen kapely a hrozí její konec. K tomu naštěstí nedošlo a skupina šlape dál. A to ve složení Radim Křivánek – baskytara, zpěv, David Záruba – kytara, zpěv-scream, Matěj Kormunda – kytara, zpěv a Ondřej Bednár – bicí.

Tak co k tomu ještě dodat. Úvod nového roku skutečně nebude mít chybu!