Obec Jenichov má dráhu nejen na in line brusle

Jak vznikl nápad vytvořit tuto dráhu pro sport?

Již delší dobu jsme si hráli s myšlenkou zatraktivnění tohoto místa naší obce. Zaznamenali jsme zájem o dráhu, která by se využívala pro volnočasové aktivity. Hledali jsme v obci místo, kde by šlo tuto dráhu vytvořit. Bohužel se v současné době budují nové obecní komunikace s maximální životností 5 let a to se ještě musí minimálně dvakrát reklamovat. Takže v podstatě výběr byl snadný a dráhu o délce 500 m jsme vytvořili na spojnici mezi obcí Jenichov a Střemy. Tato obecní cesta se v minulosti využívala k sportovním aktivitám, tak jsme si řekli, že tuto cestu doplníme a označíme 500 metrový úsek, kde bude označen start a cíl. Trasu mohou používat nejen in-linisté ale i kolaři, běžci a další kdo mají zájem sportovat.

Co bylo potřeba?

První krok byl rozšíření cesty respektive vykácení náletových dřevin tak, aby došlo k rozšíření prostoru. Náletové dřeviny, keře i část stromů zasahovala do komunikace a místy to bylo nebezpečné. Takže jsme prostor rozšířili, tak aby byl bezpečný pro všechny účastníky silničního provozu. Komunikace je určená pro motorová vozidla vyjma nákladních, ale jezdí tady i autobus takže bezpečnost je na prvním místě. Na podzim dojde ke konečnému prořezání prostoru a vytvoření míst pro míjení se vozidel. V neposlední řadě jsme označili trasu 500m s místem START a CÍL.

Co chystáte dál?

Máme zásobník projektů, které bychom postupně chtěli realizovat. Součástí spojky je vyhlídkové místo, které se nachází směrem ke Střemům. Chtěli bychom toto místo více zatraktivnit turistům, především kolařům. Doplnit toto místo o informační ceduli s mapou regionu dále o odpočinkové místo se zázemím. Nic velkého, jen aby každý, kdo, sem přijede, se mohl pokochat výhledem na Polabskou nížinu, měl možnost kolo někde odložit, odpočinout si, posadit se a užít si výhledu do krajiny. Z vyhlídkového místa je za jasného počasí krásně vidět například kostel Sv. Petra a Pavla v Mělníku, část historického centra a jiná města a obce. Např. Hostín, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, dále České středohoří a samozřejmě památná hora Říp. Na horizontu je možné zahlédnout část města Kladna. Dále bychom chtěli místo doplnit o turistické značení a městský mobiliář.

Co komunální volby?

Nejsem spokojený se současnou situací. Jako opoziční zastupitel to vidím z první řady. Současné vedení schválilo, aby starosta mohl dělat rozpočtové změny do výše 500 000 Kč bez vědomí a souhlasu zastupitelstva. Dále dostal pravomoc podepisovat smlouvy včetně dodatků také bez schválení. V neposlední řadě rozpočet obce Střemy pro rok 2018 připravovala paní Semiánová, v současné době starostka obce Kly. Pro nás je to nepřijatelné. Chceme si rozpočet sestavovat sami, tak aby rozpočet obce zahrnoval potřeby nás občanů. Transparentní zadávání veřejných zakázek a hospodaření s péčí řádného hospodáře jsou pro současné vedení neznámé pojmy. Chceme to změnit.

Znamená to, že budete kandidovat znovu do zastupitelstva obce?

Ano je to tak. Dali jsme dohromady skupinu lidí, které není lhostejná současná situace. Postavili jsme kandidátku „Má obce Střemy-Jenichov“ a rádi bychom v komunálních volbách uspěli. S podporou občanů se nám to může podařit. V našem programu chceme nabídnout větší bezpečnost nejen účastníkům silničního provozu, ale všem občanům obce. Chceme zajistit většíinformovanost o připravovaných projektech, kvalitnější možnost likvidace tříděného odpadu, chceme lepší a atraktivnější místo k životu.

Dnes jsme si k rozhovoru pozvali Ing. Romana Kalfiřta lídra kandidátky „Má obec Střemy-Jenichov“ pro komunální volby 5. a 6. října 2018 v obci Střemy. Děkujeme.