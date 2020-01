Představí se multižánrová umělkyně s předními hudebníky

První koncert z cyklu Swingových večerů v novém roce bude vystoupení všestranné umělkyně Milli Janatkové.

Milli je osobitá zpěvačka, multiinstrumentalistka, skladatelka, výtvarnice a lektorka propojující žánry a umělecké obory. Pochází z Mělníka. Vystavuje od roku 2003, hudebně vystupuje od roku 2006. její album „Proměna“ z roku 2013 získalo čtyři nominace na Ceny nezávislé hudby v USA. Navazující soubor psychosomatických písní „Klid, prosím!“ jenž vyšel o rok později byl počátkem multimediálního projektu a alba „Mým kořenům“, na kterém od té doby pracovala. Nahrávka byla nominována na prestižní ocenění Classic Prague Awards a získala americkou cenu The Independent Music Awards. Od roku 2017 autorka také pracuje na projektu Hluboko založeném na originálních aranžích nejstarších českých hudebních památek, například písně Buoh , která vyhrála cenu Vox Populi – The Independent Music Awards v New Yorku. Autorčiny projekty vyjadřují úctu k předkům, zdraví, životnímu prostředí, a podporují vědomí odpovědnosti v rámci celého světa.

Milli svou hudbu přirozeně propojuje s tancem včetně vizuálního umění a řemesla jako je šití, malba, grafika či videoprojekce. Vedle tvůrčí práce pedagogicky působí na taneční konzervatoři Duncan Centre v Praze a studuje Speciální pedagogiku pro učitele na Univerzitě Karlově. Je veřejně aktivní v podpoře lidí s různým handicapem.

V Hudebním sále mělnického Masarykova kulturního domu vystoupí ve středu 8. ledna od 18 hodin za doprovodu dalších špičkových muzikantů, pianisty Marka Novotného a kontrabasisty Petra Tichého. Posluchači tak určitě budou mít nevšední hudební zážitek.

mar