Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble se představí na zámku

V cyklu Zámecká setkání, jenž každoročně probíhá na nádvoří brandýského zámku, se představí tento náš vynikající houslista tentokrát v poněkud jiné hudební rovině. Před více jak dvěma lety vznikl program „Gipsy Fire“ navazujíc na stejnojmennou desku, která vyšla v roce 2014. Je tak pokračováním velmi zdařilého GIPSY WAY – prvního programu Pavla Šporcla s cikánskou tématikou. Spojuje velké mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way, nový projekt výrazněji sází na nevšední technickou vybavenost a osobitost primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu představuje také jako autor hudby, mimo jiné i titulní skladby GIPSY FIRE. S cikánskou cimbálovou kapelou Pavel Šporcl odehrál více než 250 koncertů v nejrůznějších zemích světa včetně Číny, provedl úspěšná turné, v rámci nichž třikrát zcela vyprodal legendární pražskou Lucernu. A nyní se představí i zde, a to v neděli 19. července od 19 hodin. Vstupenka zároveň opravňuje k volnému vstupu na koncert do pražského Rudolfina, který proběhne 21. srpna letošního roku.

