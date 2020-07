Blues před Dírou opět rozezní mělnické náměstí

Podobně jako většina letošních akcí, tak tato setkání mají menší zpoždění zaviněné „nejistou sezonou“…

Avšak opět se budeme moci každý páteční večer až do 21. srpna scházet v mělnickém podloubí před již kultovním barem Díra, jemuž se pomalu blíží třicet let existence. A co se budeme moci těšit?

Harmonikář, zpěvák, fotograf a spisovatel Matěj Ptaszek patří právem mezi evropskou bluesovou špičku. Nejen jako mistrovský hráč na foukací harmoniky, ale také jako interpret, který je autorem hudby k filmu „Občanský průkaz“. Matěj Ptaszek rozvíjí originálním a syrovým způsobem tradici autentického blues z delty Mississippi, které on sám nazývá BluesGrass. Doprovázet ho bude výjimečný plzeňský kytarista s autentickým zvukem, skladatel a zpěvák Jan Stehlík, který je „odkojen“ bílou kalifornskou bluesovou scénou tzv. Jump Blues a přímočarými písněmi Johnyho Cashe. Oba hudebníci spolu vedou na scéně obdivuhodný dialog. A to tento pátek 17. července od 21 hodin.

O týden později ale ve stejný čas se zde rozezní skvělá kytarová sóla Martina Kettnera. Repertoár severočeské kapely „Ketner Blues Band“ vychází z blues-rockových kořenů. Bluesové ostruhy muzikanti získali již v předešlých kapelách, s kterými byli předskokany dokonce i B.B.Kinga (band Lady I) nebo Waltera Trouta (Ketner gt). Lídr kapely Martin Ketner prošel legendární severočeskou bluesovou pánví s kapelou Blues No More a před tím působil například jako host české countryové legendy Fešáci. Koncerty kapely proplouvají od rockových balad „Mysterious Woman“ až po nadupaný kytarový sound v „Planet of Sins“. Hlavní předností kapely je strhující živočišný projev kytaristy a zpěváka Martina Ketnera, doplněný pulzující rytmikou basy a bicích. Autorský repertoár bývá často doplněn bluesrockovými standardy, takže je možno zažít poselství S.R.Vaughana, J.Hendrixe, G.Moora, J.Bonamassy, K.W.Shepherda a dalších.

Martin Ketner Band koncertuje na festivalech, v hudebních klubech i na soukromých akcích zaměřených na bluesovou muziku. A tak hrají po celé naší vlasti, ale také v Polsku, Německu nebo ve Švýcarsku. Repertoár kapely je tak široký, že zvládne hrát i několikahodinové bluesové maratóny.

Mělník bude reprezentovat skupina hrající pod názvem BAD – rockový kolektiv. Kapela hraje od roku 2002 rockové písničky s nádechem Southern rocku a blues. Za dobu své existence si zahrála na mnoha významných hudebních festivalech po celé naší republice. Z nich možno jmenovat například Rock for People nebo Open air v Trutnově. V roce 2004 se skupina stala vítězem celostátní soutěže rockových kapel ,,Rock Nymburk”. BAD se prezentuje převážně vlastními skladbami, ale na živém vystoupení se nebrání předvést některé písně z rockové klenotnice ve svém vlastním pojetí a aranžích. A díky nástrojovému obsazení je zvuk opravdu nevšední, ale přesto nepostrádá rockovou dravost a feeling.

Špičkový pianista a zpěvák Tomáš Homuta samozřejmě zde nesmí chybět. Každoročně si zve sem nějaké hosty, kteří bývají překvapením večera. Samozřejmě ani tentokrát tomu nebude jinak. A kdo to bude tentokrát? Nechme se první srpnový pátek překvapit.

Týden na to z Královského města Slaný přijede kapela, která to rovněž dokáže pořádně rozpálit. The Bladderstones je kapela, která vychází z blues, aby se do něj zase vrátila. Toto trio má za dobu své existence celou řadu úspěchů z nichž možno jmenovat vítězství v mezinárodní bluesové soutěži Blues aperitiv v Šumperku či ocenění Bluesovej ankety 2016 „Nejlepší počin na české bluesové scéně v roce 2015“, kterou uděluje BLUESMUSIC.SK, člen Evropské bluesové unie „European Blues Union“ a světové nadace „The Blues Foundation“. Kapela se skládá z muzikantů, z nichž každý vyniká svojí originalitou, ale coby kapela vytváří jeden skvělý hudební celek. Tvoří ho jeden z nejtalentovanějších kytaristů své generace Tomáš Frolík, stipendista na London Center of Contemporary Music, jenž se na

pódiích objevuje například s kapelou The System nebo 5Aces. Dále je to baskytarista a člen legendární skupiny Jablkoň Johny Judl, jenž kromě koncertů nejenom v Evropě, ale v USA či Africe spolupracuje s řadou muzikantů jako je kapela Už jsme doma či zpěvačka Ester Kočičková. A konečně za bicími sedí Michal Nosek. Tento stylově velmi všestranný hudebník působí nebo působil ve skupinách Personal Highway, Jana Lota, Maraca či Mario Bihari.

No a jak se již stalo tradicí tato setkávání 21. srpna završí sdružení Baťa a Malá parta. Tu kromě všeobecně známého muzikanta tvoří vynikající saxofonista Jarda Jeřábek a neméně skvělý kytarista Tomáš „Elvud” Hádek.

A tak pojďme opět trávit příjemné letní večery se skvělou muzikou. Bude to podobně jako v předcházejících letech opravdu stát za to!

mat