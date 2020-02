Opět zazní i filmové skladby

Další Swingový večer se ponese nejenom ve stylu, jenž mají tato hudební setkání ve svém názvu, ale i v dalších hudebních žánrech. Po roce zde opět hudební pedagog na Konzervatoři Teplice, dirigent, skladatel a klavírista Jiří Knotte a zpěvačka Marie Maříková představí nejen známé swingové, ale i filmové a šansonové skladby.

Jiří Knotte coby klavírista externě působil na DAMU, jako člen orchestru hostoval u FOK, v Národním divadle či u Plzeňské filharmonie. Několik let korepetoval na mezinárodních flétnových kurzech a věnoval se interpretaci koncertního melodramu. Pravidelným návštěvníkům mělnických swingových večerů je znám i ze sólových vystoupení jako například THE BEST OF Piano.

A Marie Maříková působí jako sbormistryně mělnického smíšeného pěveckého sboru Chrapot, jenž když převzala vedení souboru, obměnila jeho repertoár a přivedla nové členy. V roce 2018 sbor vydal své druhé album na němž se hudebně podílel i Jiří Knotte, jenž s ním příležitostně vystupuje. Kromě vedení sboru Majka Maříková bývá coby vokalistka hostem známé mělnické kapely A.S.M Mariana Kořínka, která nedávno oslavila čtvrt století své působnosti na hudební scéně a jenž rovněž dobře znají návštěvníci různých kulturních akcí. A rovněž i již populárního Velkého dechového orchestru MKD Mělník.

A tak opět v první středu v měsíci 5. února od 19.30 se představí v hudebném sále mělnického Masarykova kulturního domu tito hudebníci, kteří zjistili, že mají stejnou lásku k písním s příjemnou melodií napříč různými žánry a chuť rozezpívat i diváky.

mar