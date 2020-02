Pocta Rychlým šípům v mělnické věži

Mirek Dušín, Jarek Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Kdo by neznal tuto partu chlapců a jejich klub Rychlých šípů. Jejich klubovnu, tajemná Stínadla, Bratrstvo Kočičí pracky a jejich dobrodružství znají celé generace kluků. Zní to totiž neuvěřitelně, ale od prvního vydání komiksu letos uplyne 80 let! A rovněž to bude již dvacet let, kdy do „skautského nebe“ odešel jejich autor Jaroslav „Jestřáb“ Foglar. K oběma těmto výročím je věnována putovní výstava „Pocta Rychlým šípům“. Na padesát skvělých ilustrátorů a scénáristů z Česka i Slovenska nabízejí prostřednictvím svých komiksů různorodý pohled na Rychlé šípy a jejich odkaz v dnešní společnosti. S Rychlými šípy se podíváme do minulosti, ale i budoucnosti, dozvíme se, jaký osobní vztah k Mirkovi Dušínovi a jeho hochům autoři mají. Na výstavě kromě panelů s novodobými komiksy najdete i několik reprodukcí originálních příběhů poskytnutých Památníkem národního písemnictví a další materiály o slavném klubu a jeho historii.

A k nahlédnutí bude na výstavě i kniha „Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství“, která vznikla v rámci výstavy a originální mapa Stínadel. Co by se stalo, kdyby se Jarka s Mirkem nepotkali u Šmejkalovi ohrady? Odkud znal Červenáček bratry Mašíny? Co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku? To všechno a ještě mnohem obsahuje tato pozoruhodná publikace. Příběhy jsou velmi různé, stejně jako i jejich autoři. Editor knihy Tomáš Prokůpek ve své předmluvě píše, že byli záměrně osloveni kreslíři a scenáristé rozličného věku, životních zkušeností, žánrového ukotvení i výtvarného názoru. Ale jedna věc je všechny spojuje – a sice jejich osobní vztah k Rychlým šípům! Jak říká jeden z autorů, Josef Blažek: „Rychlé šípy byly jednou z prvních věcí, co jsem si přečetl, jakmile jsem se naučil číst. Předal mi je můj otec, tak jako je jeho otec předal předtím jemu a jako je snad předám svému synovi i já – a moje vnoučata si je pak budou číst v Muskově kolonii na Marsu. Nejvíc se mi tehdy líbil příběh, v němž Rychlé šípy podniknou nezáměrný, surrealisticky dlouhý skok na saních. Přistály nejen v té kupě hnoje, ale i v mém srdci. A v mé hlavě pak letí na těch saních pořád dál.“. Dalšími autory, kteří do knihy přispěli, jsou kromě jiných například Lucie Lomová, Pavel Čech, Jozef Gertli Danglár, Jiří Grus, Tomáš Kučerovský nebo Martin Šútovec. Kniha nepřináší pokračování původních příběhů Rychlých šípů. Je spíše osobní poctou autorů tomuto seriálu. Stejně tak není převážně určena malým čtenářům, pro plné pochopení vyžaduje znalost starých dobrodružství Rychlých šípů a kulturní či historický kontext. Od doby, kdy vyšel první sešit Rychlých šípů, se změnilo mnoho. Nejen v tom komiksovém světě, ale především ve světě okolo nás. A tak i tyto příběhy jsou jiné a snad si k nim najdou cestu i skalní příznivci původních Rychlých šípů.

Jednou z míst, kde se zastavila tato výstava je i mělnická Galérie Ve Věži a bude jí možno shlédnout až do 23. března.

Kromě toho připravilo Mělnické kulturní centrum jako doprovodný program pro děti pátrací hru s několika úkoly. Jejich plnění provede soutěžící centrem města a prověří jejich znalosti příběhů o slavném chlapeckém klubu, ale také jim prozradí jedno málo známé tajemství mělnické historie. Pátrací listy si soutěžící vyzvednou na pobočkách Mekuc, všichni úspěšní luštitelé obdrží malý dárek, čtenáři Městské knihovny Mělník budou navíc zařazeni do slosování o knižní ceny. Pravidla soutěže jsou uvedena na pátracím listu. Vyplněné pátrací archy odevzdají účastníci hry nejpozději do 22. března v Městské knihovně Mělník nebo v Turistickém informačním centru Mělník.

mar