Opět se bude putovat za vínem s mělnickými vinaři

První z letošních akcí kdy se zaplní centrum města bude již tradiční ochutnávka vinných produktů. Už podvanácté se totiž uskuteční jarní setkání s mělnickými vinaři, které je již známé jako „Vinná noc“…

Oproti loňsku o týden později v sobotu 27. dubna od 16 až do 22 hodin budou představena zejména mladá vína ročníku 2018. I letos je to náměstí Míru kde bude soustředěná nabídka jednotlivých vinařství v dřevěných stáncích po celém jeho obvodu. Další stánky budou i v Radničním dvoře kde se představí host mělnických vinařů Vinařství Podrábský z Roudnice nad Labem a ve speciálním degustačním stánku si návštěvníci zodpoví otázku „Znáte mělnická vinařství?“.

Avšak i Zámek Mělník své návštěvníky uvítá tradičně na nádvoří i ve sklepeních, kde atmosféru podtrhne živá cimbálová muzika Alexandra Vrábela. Svatováclavská ulice vedoucí z náměstí k zámku zase nabídne pestrý sortiment občerstvení, které určitě přijde k chuti všem degustátorům darů vinic. A jelikož měsíc duben je znám svým „aprílovým počasím“ bude pro návštěvníky opět k dispozici rozměrný párty stan s lavičkami a stoly umístěný na výše zmíněném náměstí. I v tomto případě bude předprodej obligátních skleniček s logem a ročníkem akce společně se žetony. Zájemci si je budou moci koupit 25. a 26. dubna ve vinařství Bettiny Lobkowicz, v Mělnickém vinařství Kraus a v butiku na Zámku Mělníku.

Ani letos nebudou chybět hudební produkce. Kromě výše uvedené cimbálové muziky to v party stanu na náměstí od 20 hodin rozjede skupina The Bladderstones. Toto muzikantské trio tvoří baskytarista Johnny Judl se zkušenostmi z Jablkoně, fenomenální kytarista Tomáš Frolík a bubeník Michael Nosek. The Bladderstones jsou už pár let pevnou součástí hudební scény a v Mělníku bývají častými hosty v klubu Stará Mydlárna. Návštěvníkům Vinné noci nabídnou pestrou sestavu bluesových písní, v moderním pojetí.

A tak co návštěvníkům ještě přát… Jako vždy – dobrou chuť s neméně dobrou mírou a ať i to nebe je všem nakloněno.

mar