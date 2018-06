Co opět bude možno zažít o víkendu

I tento poslední předprázdninový víkend nabízí mnoho zajímavých akcí. Mimo skutečně zajímavého hudebního setkání na mělnickém náměstí Míru bude možno navštívit různé akce, kde se lidé scházejí aby se dobře pobavili a strávili hezké chvíle volna. Samozřejmě bude veselé loučení se školou, možnost vydat se na pouť či za poznáváním krás přírody nebo si zasportovat…

KOSTELEC NAD LABEM

Loučení se školou…

Ano, je to tady. Prázdniny! Ještě pár dní a všichni školou povinní si budou užívat zaslouženého volna. A to musí oslavit. Takže Maminky z Kostelce společně s místním SK Labský Kostelec pořádají na fotbalovém hřišti „Rozloučení se školou aneb Hurá na prázdniny“. V neděli 24. června od 14 hodin na všechny je připravena celá řada zábavných atrakcí v podobě různých soutěží a her. Na všechny čekají rozličné odměny i bohatá tombola. Stánky budou nabízet řadu dobrot, samozřejmě i se zmrzlinou a cukrovou vatou. Určitě si všichni vyřádí rovněž na diskotéce a pak…hurá na prázdniny!

KRALUPY NAD VLTAVOU

Pozvání na pouť

Konání poutí patřilo k obyčejům našich předků. Navštěvovali se kostely zasvěcené různým světcům, kteří měli v tu dobu svůj svátek. Kromě církevních obřadů se poutníci mohli zastavit u mnoha stánků, kde řemeslníci nabízeli své produkty a nechyběla ani dobrá zábava. V současné době dochází k renesanci těchto zvyků. Jedna z takových akcí se uskuteční v neděli 24. června v blízkých Zeměchách kde se nachází kostel Narození sv. Jana Křtitele. Po mši svaté, která zde proběhne od 15 hodin proběhne v prostoru před kostelem pestrý program. Vystoupí Kralupští žesťoví sólisté a zazní písničky v podání Markéty Wagnerové a jejích hostů. Pro děti je přepraveno divadelní představení pohádky „Hrnečku vař!“, různé dílničky i malování na obličej. Samozřejmě nebude chybět dobré jídlo a pití.

ODOLENA VODA

Výprava za poznáním

Městský úřad pořádá pro (nejenom) své občany další ze série tématických výprav za poznáním. Tentokrát za zrekonstruovanými technickými památkami Kokořínska. A tak v sobotu 23. června v 10 hodin vyráží autobus směr Vrátno kde si výletníci prohlédnou zdejší rekonstruovaný větrný mlýn a samozřejmě vystoupí na rozhlednu dominanty zdejšího kraje, Vrátenské hory. Poté se vydají procházkou do blízkého Nosálova kde si prohlédnou zdejší lidovou architekturu. Následovat bude pěší výlet do Lobče, kde se nachází obnovený Parostrojní pivovar, který si prohlédnou a samozřejmě ochutnají tamní výborné pivo. Pro ty méně zdatné výletníky je připravena autobusová alternativa spojená s návštěvou zdejšího Muzea Eduarda Štorcha.

HOSTÍN

Hostínský triatlon s degustací vín

Že to nejde dohromady? Ale samozřejmě, že jde! O tom se mohou všichni přesvědčit v sobotu 23. června. Po roce, kdy proběhl první ročník, se závodníci nejprve vydají do Mšena, kde na místní koupališti uplavou 400 metrů, posléze usednou na kola a absolvují 21 kilometrovou jízdu do Hostína kde si v místním parku dají 3,5 kilometrový běžecký okruh. A jak to souvisí s tím vínem? Vyhlášení výsledků se totiž uskuteční v rámci již třetího ročníku degustace darů našich vinic. Po nich se bude opět obrazně se sklínkou v ruce „putovat“ společně se znalcem na slovo vzatým Tomášem Trejbalem.

ÚNĚTICE

Letní Dětský kabaret ve stodole

Areál zdejšího pivovaru je otevřen všem bez rozdílu věku. Proto se zde koná řada akcí i pro nejmladší návštěvníky. Samozřejmě bez konzumace pěnivého nápoje, ten si dá jejich dospělácký doprovod. Nejinak tomu bude i v sobotu 23. června kdy zde od 14 hodin proběhne skutečně veselé setkání. Jak jinak, bude se přece slavit období, které mají školáci nejraději – prázdniny! Uskuteční se proto „Letní dětský kabaret aneb Je co slavit, i když známky ve školách nemusí být jenom jedničky“. A co na všechny všechno čeká? Klauni Jeníček s Mařenkou si na konec školního roku připraví opravdu bohatý program. Ukáží všem jak se správně připravit na prázdniny, jak se správně nasazují plovací ploutve či jak se hraje líný tenis. Chybět nebude celá řada soutěží a v dílně si každý bude mít možnost vyrobit si opravdovou papírovou růži. Tou pak může podarovat maminku, baničku nebo třeba už i kamarádku. Potom si „zapařit“ na mini diskotéce, vyfotit se s klauny v „památečním rámečku“ ….a hurá na prázdniny…

MÁSLOVICE

Svatojánská noc na Vltavě

Romantické plavby rovněž patří k létu. A tak v sobotu 23. června vyplují na svojí noční jízdu kánoe, kajaky, pramice a rovněž rafty aby si jejich posádky užili skvělou atmosféru. Od břehu se odrazí pod jezem v Klecánkách v o deváté hodině večerní a poplují směrem Máslovce. Zdejší přívoz bude jejich cílem a čeká je zde ještě program v podobě ohnivé show a hudební produkce. Pro všechny nebude chybět ani občerstvení, které jistě ještě více přispěje k dobré náladě.

mar