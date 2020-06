Nejenom „zlatá šedesátá“ se představí ve Staré Mydlárně

Tento klub se už skutečně rozjíždí naplno. Již příští víkend se zde opět představí celkem tři kapely. A rozpálí to na plné pecky!

Jimi Hendrix, Rolling Stones, Cream a vlastní převážně bluesová tvorba. To je ve zkratce repertoár blues-rockové kapely EX POST z kdysi „černého“ Kladna. Krom kladenské legendy Jaroslava Bartáka, kapelníka s nezaměnitelným hlasem, v ní můžeme slyšet i hostímskou baskytarovou stálici Františka Nováka a další kladenskou hvězdu – pulzujícího Michala Prokopa na bicí. Jarda Barták hrál původně i se svým rodinným triem Dynamo a před čtyřmi lety vydal autorské album „Hala bala blues“. No a o dva roky později vznikla další „placka“ pod příznačným názvem „To chce jen čas…“. Přesně tak – „to chce čas“! Zní to totiž až neuvěřitelně, ale kapela v loňském roce oslavila půl století od svého založení! V roce 1969 tehdy poprvé vystoupila v té době nově založeném pražském klubu 007 Strahov, jenž funguje rovněž doposud, a kapela zde stále vystupuje…Takže tento pátek 19. června od 20 hodin to po roce a kousek v Mydlárně opět parádně rozbalí!

Ale to není zdaleka vše…. O den později v sobotu 20. června to zde bude rovněž pořádně „šlapat“. Pražská kapela RESUMÉ šíří rock’n’rollovou atmosféru od roku 2014. Díky několikaletým hráčským zkušenostem všech členů už kapela odehrála bezmála sto koncertů napříč naší republikou. Skupina má na kontě CD „Frankenstein“ z roku 2015, dvě EP, několik singlů a řadu videoklipů z nichž to poslední vyšlo loni. Tříčlenná formace (Honza Bláha, Tomáš Cibor a Matěj Kubíček) tak slibuje přímočarost, údernost i melodičnost.

A jak je u této kapely zvykem, opět nevystoupí sama…. Slovenský kytarista, zpěvák a skladatel Maroš Franc, který aktuálně působí pod jménem FEDOR, představí svou tvorbu, tedy jak písně z období Fylyp Skandal, tak i některé novinky, které již vznikají s přispěním celé kapely. FEDOR hraje rockovou hudbu v akustickém provedení, tj. dvě akustické kytary a cajon.

Tak co k tomu ještě dodat… Přijďte si opět užít skvělou muziku, kterou jsme tak dlouho postrádali!

mar