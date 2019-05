Mělnické náměstí opět ožije Pivním festivalem

Poprvé znamená zkusit něco nového, podruhé je to opakování úspěšné akce, a potřetí již vzniká tradice. A tou bude i třetí ročník Pivního festivalu Mělník, který založil a pořádá mělnický spolek Světlonoška.

V sobotu 25. května tentokrát již od 10 hodin dopoledne si na náměstí Míru zase dají dostaveníčko výrobci tohoto našeho „národního nápoje“. Své stánky tak zde otevřou malé i střední pivovary z blízkého i vzdálenějšího okolí. A no co se mohou milovníci pěnivého moku těšit. Na čepu bude letos rekordních dvacet pivovarů, takže určitě se vybere každý. Přijedou již „stálice“ tohoto setkání a proto se sem vrátí Pivovar Cvikov, z Krásné Lípy přijede Falkenštejn, litoměřický minipivovar Labuť, z našeho regionu Podřipský rodinný pivovar, První parostrojní pivovar Lobeč a samozřejmě nebude chybět místní minipivovar Němý Medvěd. Dále to budou Hořický pivovar JungBerg, z „města piva“ zavítá plzeňský Raven, a minipivovary Chroust, Zbraslavská koza či Bad Flash působící v našem hlavním městě. Letos přivítáme celou řadu nováčků, jenž budou zejména nabízet různé speciály. Co pijí za „velkou louží“ nabídne pivovárek s příznačným názvem Novej svět z Čečelic, z Děčína dorazí Nomád a třeba všem zachutná pivo z Orlických hor. Zdejší pivovárek Neratov kromě vaření piva dává práci handicapovaným, kteří zde tak nacházejí své uplatnění. Moravu bude zastupovat pivovar Welz ze Zábřehu, od Jičína přijede tzv. létající pivovar Černý potoka, z Nepomuku Zlatá kráva a z chmelem požehnaného Žatecka to bude pivovárek Siřem.

Návštěvníci tak budou moci ochutnávat produkty výrobců tohoto pěnivého moku a mohou i letos hodnotit jeho kvalitu zápisem do tzv. Pivního pasu. Součástí celé této akce bude totiž opět soutěž o nejlepší ležák a speciál. Na vítěze i vylosované návštěvníky budou čekat i zvláštní odměny.

K pivu je třeba i něco zakousnout. A to se postará celá řada výrobců nejrůznějších dobrot z nichž možno připomenout například chlebové placky plněné třemi druhy sýra Chačapuri, čerstvé pizzy přímo z pece, grilované maso či skvělé pomazánky z již oblíbené dodávky „Na chleba“. K dispozici bude i dobrá káva, kvalitní víno a osvěžující koktejly.

Samozřejmě nebude chybět ani doprovodný program. Vše zahájí pražská hudební formace Funk Corporation, což je desetičlenný band v čele s moderátorem České televize Tomášem Drahoňovským, tentokrát ovšem v roli zpěváka. Dále vystoupí mělnicko – pražská kapela Rissla, která je složená ze zkušených muzikantů a je výjimečná i tím, že v jejích skladbách se prolínají žánry od rocku přes klasickou vážnou hudbu až po metal… Samozřejmě ani zde nesmí chybět skupina Baťa a Kalábůf něžný beat, kterou není třeba představovat. A vše zakončí nejznámější „pecky“ legendárních Katapultů v podání jejich revivalové kapely ze Znojma. Určitě si mnozí dají hity jako například „Hlupák váhá…“ či „Blues opuštěný postele“….

Takže věřme, že tato akce, která opět přispěje k oživení historického středu města, se vydaří tak jako loni a všichni budou odcházet s pocitem hezky stráveného jarního dne.

Bedřich Marjanko