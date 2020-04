Mělnické trhy jsou opět zde

Letos o měsíc později se v sobotu 25. dubna na náměstí Míru opět vrátí Mělnické farmářské trhy. Na základě rozhodnutí vlády o povolení pořádání farmářských trhů se konečně rozběhne nová sezóna již tradičních trhů, jenž zde budou probíhat každou sobotu až do Vánočních svátků. A to vždy od 8 do 12 hodin.

Avšak zpočátku, doufejme že však ne nadlouho, budou probíhat jinak než byli návštěvníci doposud zvyklí. Ze známých příčin je třeba dodržovat důsledná bezpečnostní opatření. Prodejní místa musí dodržovat dvoumetrové odstupy podobně jako kupující. Roušky jsou samozřejmostí a prodejci jsou povinni umístit u každého prodejního místa nádoby s desinfekčními prostředky. A bohužel co bylo u těchto trhů obvyklé, že se zde mohli návštěvníci popovídat s přáteli u dobré kávy, kvalitního vínka či piva, to nebude zatím možné. Veškeré produkty budou totiž prodávané bez možnosti okamžité konzumace!

Přejme si, aby se situace nadále zlepšovala a vše se vrátilo do starých kolejí kdy sobotní dopoledne budou opět místem přátelských setkání s ochutnávkou zdejších produktů a s pohodou, která zde vždy vládla…

mar