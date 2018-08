Názor na stavbu spalovny u Mělníka vyjádří lidé v referendu

Horní Počaply (Mělnicko) 10. srpna (ČTK) – Obyvatelé obce Horní Počaply na Mělnicku, v jejímž katastru má být zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), vyjádří svůj názor na tuto stavbu v referendu, které se uskuteční 21. září od 8:00 do 21:00. Vyplývá to z usnesení obecního zastupitelstva zveřejněném na webových stránkách obce.

Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) chystá skupina ČEZ a má vzniknout v komplexu elektrárny Mělník. Odpad by se do této spalovny vozil z celého kraje a pálit by se zde mohlo až 350.000 tun odpadu ročně. Podle ekologů to zvýší o třetinu až polovinu emise těžkých kovů, zejména rtuti, a dále také toxických organických látek. Obyvatelé okolních obcí se navíc bojí nárůstu dopravy, který by podle nich mohl být nesnesitelný.

Lidé budou v referendu odpovídat na otázku “Souhlasíte s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO na území obce Horní Počaply?” Zastupitelstvo již vyslovilo nesouhlas s výstavbou této spalovny v rámci procesu EIA, který zkoumá vliv projektu na životní prostředí.

Skupina ČEZ chce spalovnu uvést do provozu v roce 2024, argumentuje zákazem skládkování odpadů. Lidé z Mělnicka podepisují od února petici proti stavbě takzvaného zařízení na energetické využití odpadu. Petice má již několik tisíc signatářů, podle zástupkyně petičního výboru Hany Beranové silnice v obcích velký nápor nákladních vozů nezvládnou.

bns dr