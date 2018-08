Do I. B třídy si vrací Vysoká, naopak Neratovice své béčko odhlásily

O víkendu 25. a 26. srpna odstartuje nový ročník I. B třídy. Ve skupině B ovšem bude tentokrát jen pět zástupců z Mělnicka. Po Sestupu Tišic opustil soutěž i Dynamo Nelahozeves, který z druhého místa postoupil do I. A třídy. V I.B třídy však chybí i béčko Neratovic. Místní klub FK Neratovice Byškovice totiž béčko zcela zrušil. Naopak po dvou letech se v soutěži objevila FK Vysoká. Ta má útočně laděný tým, který má ve svém středu řadu hráčů se zkušenostmi z krajských soutěží. A tak si v nové souzeně nepřipouští jen udržení se v soutěží ale myslí i trochu výš. Aspoň na střed tabulky I. B třídy skupiny B.

1. kolo – neděle 26. 8. v 17:00

Stará Boleslav – Lužec (SO 10:15), FC Mělník – Vojkovice (SO 10:15), Vysoká – Chotětov (SO), Libčice – Milovice (SO), Holubice – Bakov n. Jiz. (SO), Dobrovice B – Ostrá B, Benátky n. J. B – Byšice.

2. kolo – neděle 2. 9. v 17:00

FC Mělník – Vysoká (SO 10:15), ⋌ ..:..

Vojkovice – Ostrá B (SO), Byšice – Stará Boleslav (SO), Lužec – Dobrovice B (SO), Bakov n. Jiz. – Milovice (SO), Libčice – Benátky n. Jiz. B (SO), Chotětov – Holubice⋌ (SO).

3. kolo – neděle 9. 9. v 17:00

Stará Boleslav – Libčice (SO 10:15), Vysoká – Vojkovice (SO), Milovice – Chotětov (SO), Ostrá B – Lužec (10:15), Benátky n. J. B – Bakov n. J. B, Holubice – FC Mělník, Dobrovice B – Byšice.

4. kolo – neděle 16. 9. v 16:30

FC Mělník – Milovice (SO 10:15), Vysoká – Holubice (SO), Vojkovice – Lužec (SO), Byšice – Ostrá B (SO), Bakov n. Jiz. – St. Boleslav (SO), Chotětov – Benátky n. Jiz. B (SO), Libčice – Dobrovice B (SO).

5. kolo – neděle 23. 9. v 16:30

Stará Boleslav – Chotětov (SO 10:15), Lužec – Byšice (SO), Milovice – Vysoká (SO), Ostrá B – Libčice (10:15), Benátky n. Jiz. B – FC Mělník, Dobrovice B – Bakov n. Jiz, Holubice – Vojkovice.

6. kolo – neděle 30. 9. v 16:00

FC Mělník – Stará Boleslav (SO 10:15), Vojkovice – Byšice (SO), Vysoká – Benátky n. Jiz. B (SO), Libčice – Lužec (SO), Chotětov – Dobrovice (SO), Bakov n. Jiz. B – Ostrá B (SO), Holubice – Milovice.

7. kolo – neděle 7. 10. v 16:00

Stará Boleslav – Vysoká (SO 10:15), Lužec – Bakov n. Jiz. (SO), Byšice – Libčice (SO), Milovice – Vojkovice (SO), Ostrá B – Chotětov (10:15), Benátky n. Jiz. B – Holubice, Dobrovice B – FC Mělník.

8. kolo – neděle 14. 10. v 15:30

FC Mělník – Ostrá B (SO 10:15), Milovice – Benátky n. Jiz. B (SO), Vysoká – Dobrovice B (SO), Vojkovice – Libčice (SO), Bakov n. Jiz. – Byšice (SO), Chotětov – Lužec (SO), Holubice – Stará Boleslav.

9. kolo – neděle 21. 10. v 15:30

Stará Boleslav – Milovice (SO 10:15), Libčice – Bakov n. Jiz. (SO), Lužec – FC Mělník (SO), Byšice – Chotětov (SO), Ostrá B – Vysoká (10:15), Benátky n. Jiz. B – Vojkovice, Dobrovice B – Holubice.

10. kolo – neděle 28. 10 v 14:30

FC Mělník – Byšice (SO 10:15), Milovice – Dobrovice B (SO), Vojkovice – Bakov n. Jiz (SO), Vysoká – Lužec (SO), Chotětov – Libčice (SO), Holubice – Ostrá B, Benátky n. Jiz. B – St. Boleslav.

11. kolo – neděle 4. 11. v 14:00

Stará Boleslav – Vojkovice (SO 10:15), Libčice – FC Mělník (SO), Byšice – Vysoká (SO), Lužec – Holubice (SO), Bakov n. Jiz. – Chotětov (SO), Ostrá B – Milovice (10:15), Dobrovice B – Benátky n. J. B.

12. kolo – neděle 11. 11. v 14:00

Stará Boleslav – Dobrovice B (SO 10:15), FC Mělník – Bakov n. Jiz. (SO 10:15), Milovice – Lužec (SO), Vysoká – Libčice (SO), Vojkovice – Chotětov (SO), Benátky n. Jiz. B – Ostrá B, Holubice – Byšice.

13. kolo – neděle 18. 11, v 13:30

Libčice – Holubice (SO), Chotětov – FC Mělník (SO), Byšice – Milovice (SO), Bakov n. Jiz. – Vysoká (SO), Lužec – Benátky n. Jiz. B (SO), Ostrá B – Stará Boleslav (10:15), Dobrovice B – Vojkovice.

(pet)