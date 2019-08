Mšenská „blešáková“ premiéra…

Každý z nás má ve skříních, na půdě či v garáži řadu věcí, které sice nepotřebuje, a je jim líto je vyhodit. A na druhé straně je opět řada lidí, jimž by se hodily či přibyly do sbírky rozličných sběratelů. Bleší trhy jsou tak ideální příležitostí, že by ještě mohly dál sloužit dalším majitelům. Kromě toho je to i další příležitost k setkávání lidí naladěných na stejnou strunu sběratelské vášně. A v neposlední řadě i pro rodiny s dětmi kdy si zde mohou za laciný peníz pořídit třeba i nějaké to oblečení pro ven na podzim či již zimu.

Takže i ve Mšeně se rozhodli uspořádat první mšenský Bleší trh. A to tuto sobotu 24. srpna od 8 hodin na zdejším náměstí Míru. Po celé dopoledne tak bude určitě z čeho vybírat.

mar