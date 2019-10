Milovníci zvířat i chovatelé si to užijí

A to na Výstavišti v Lysé nad Labem. Na konci října se totiž již tradičně zde koná setkání všech milovníků zvířat.

Akce EXOTIKA je totiž největší evropská výstava papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb, opic a šelem s aranžmá exotických rostlin a stromů. 12. ročník této výstavy se uskuteční letos od 25. do 29. října, a to vzhledem k podzimním prázdninám netradičně od pátku do úterý. Avšak to není zdaleka vše. Zároveň totiž proběhne 1. ročník výstavy krmiv a chovatelských potřeb pro majitele zvířecích členů domácností pod výstižným názvem MAZLÍČEK. Výstava EXOTIKA si vydobyla úžasné renomé nejen v České republice. Je totiž jediná výstava svého druhu, neboť pouze zde návštěvníci uvidí téměř dokonalou iluzi exotické přírody, které nenajdeme na žádné jiné akci. A pořadatelé výstavy se rozhodli pokračovat ještě dál. Expozicí krokodýlů z Krokodýlí zoo Protivín! Další novinka letošního ročníku jsou bodované soutěžní expozice exotických ptáků. Chovatelé budou soutěžit o pohár Mistra ČR v Mistrovství České republiky v bodovaných soutěžích ptáků. Dále to budou expozice akvaristiky, prezentace pěstitelů květin a rostlin včetně poradenství, velká expozice terarijních zvířat, ucelená kolekce savců včetně primátů a velkých šelem doplněné komerčním prodejem krmiv, potřeb pro chovatele a odborné literatury včetně trhu živých zvířat, rostlin, krmiv a chovatelských potřeb. Samozřejmostí výstavy jsou poradny pro chovatele exotických a okrasných ptáků, savců, akvarijních ryb a terarijních zvířat.

