Návštěva z ordinace

Samozřejmě, že nikoli z té skutečné. Tam chodíme s různými neduhy a to není zcela tak zábavné. Jedná se návštěvu z nekonečného seriálu „Ordinace v růžové zahradě“, který v příštím roce oslaví neuvěřitelných patnáct let od prvního dílu, který se objevil na televizních obrazovkách 6. září 2005. Spolu s „Ulicí“ patří tak k nejdelším seriálům v historii českého televizního vysílání. Mnozí diváci tak celou řadu protagonistů takřka přijali do rodiny. A právě dva z nich zavítají i brandýského kina. Budou to tak jedni z nejznámějších herců tohoto seriálu Martin Zounar alias Bobo Švarc a Martina Randová jako jeho manželka Heluš. V této show zábavnou formou budou vyprávět nejen veselé historky z natáčení, ale i ze své bohaté herecké kariéry i osobního života. Takže ve středu 23. října od 19 hodin nejenom příznivci tohoto seriálu si užijí jistě příjemný večer.

