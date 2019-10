Mělnický klub se stane zastávkou další „šňůry“

Stará Mydlárna opět přivítá tři pořádně „nadupané“ kapely. V sobotu 26. října se totiž stane zastávkou dalšího turné, na němž se představí nová deska. A to od pražské skupiny RESUMÉ, která šíří rock’n’rollovou atmosféru od roku 2014. Album „Mánie“ je i jakýmsi dárkem, či oslavou letošního pětiletého výročí kapely. Tato tříčlenná formace – Jan Bláha, Michal Drbohlav a David Adámek slibuje přímočarost, údernost i melodičnost. Díky několikaletým hráčským zkušenostem všech členů už kapela odehrála bezmála sto koncertů po celé naší vlasti. A kromě této nové desky má ještě na kontě CD „Frankenstein“, 2 EP, několik singlů a šest videoklipů. Samozřejmě jako každé správné turné má i další hosty. Nejinak tomu bude i v tomto případě.

Počátkem roku 2011 se v pražském klubu Vagon setkali členové kapel Skip a A bude hůř za účelem založit novou rockovou kapelu jiného zaměření než dosud hráli. A tak vznikla kapela FakeTown jejíž první koncert se odehrál 10. září 2011 v pražském klubu Vagon. O zde se však projevila obměna členů, která se ustálila v roce 2015 a nyní hraje ve složeni – David Strnad – basa, Jan Večeřa – kytara, za bicími usedá David Pospíšil a vokály obstarává Jakub Špička. V tomto složení nyní vystupuje po české, ale i zahraniční klubové scéně.

A konečně třetí skupina – rock, pop, punk a mladí blázni na pódiu. Tak to je Vypuštěné Koupaliště. Melodické, svižné a chytlavé písně doplněné texty o slečnách, mejdanech a životě jsou přesně to, čím kapela na koncertech baví své publikum. Od svého vzniku v roce 2010, stihla kapela ze Sezemic u Pardubic vydat dvě studiová alba a natočit několik singlů s videoklipy. Oficiální vznik názvu kapely přišel někdy v roce 2009. Nicméně ustálená forma, styl a členové spolu hrají od přesného data, a to 12. prosince 2010, kdy proběhl první společný koncert. Trvalo to ani ne rok, kdy vyšla první deska s názvem „Hra bez pravidel“ Vznik nejaktuálnější desky, ke které byl natočen pilotní klip se stejným názvem jako album, a to „Navždy sví“ z roku 2015. Mezi největší úspěchy kapely patří asi třetí místo na celostátní soutěži kapel Live XT3. V roce 2015 kromě vydání alba přišel do kapely i Lukáš Houdek, kytarista a zpěvák, který s sebou přinesl spoustu nových možností a nápadů. A loni došlo k výměně za bicími kdy za nimi usedl Roman Staněk a letos se opět rozjela po hudebních scénách. Kromě stávajících písní, které dostávají nové aranže, se také rýsuje několik nových „pecek“.

Takže se příznivci této muziky mohou na co těšit….

mar