Mělník přiváží plný počet bodů

Ve dvanáctém kole Krajské ligy mělničtí hokejisté zavítali do Králova Dvora. Domácím se letos příliš nedaří a v tabulce zaujímají předposlední místo. Proto je možno charakterizovat, že vítězství by mělo být „povinné“. Avšak poloprázdný stadion viděl utkání velmi chudé na branky, neboť za celou dobu brankaři lovili puk ze své sítě pouze celkem čtyřikrát. Junior se ujal vedení ve čtrnácté minutě a to bylo na dlouho už vše. Teprve v poslední třetině se domácím sice podařilo vyrovnat, avšak vzápětí se Mělníku podařilo opět jít do vedení, které zpečetil dalším gólem. Dvoubrankový náskok posléze udržel do konce zápasu.

V sobotu 7. prosince Junior přivítá slánské „Lvi“ a tak držme palce aby se zápas vydařil a diváci uviděli co nejvíce branek. Samozřejmě v síti hostů…

HK Králův Dvůr – HC Junior Mělník 1 : 3

Třetiny: 0:1, 0:0, 1:2

Branky a nahrávky: 44. Mahel (Brém) – 14. Macek (Havel, Cicvárek), 45. Havel (Janele, Macek), 48. Litera (Vernek, Šubrt)

Vyloučení: 9-2, navíc Vernek (Mělník) 2+10 za ZHK, Využití: 0-1, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Hruška – Kálal, Mašek

Diváci: 60

HK Králův Dvůr: Havel (Černý) – Chládek, Klimeš, Žáček, Křížek, Djobek, Veber, Hamada, Šnaidauf, Krásl, Mahel, Mikáska, Piovarči, Brém, Gebhart, Pánek

HC Junior Mělník: Srp (Fiala) – Krejsa, Prejza, Kubica, Cicvárek, Vaněk, Kapoun, Litera, Šípek, Stinka, Vernek, Lence, Havel, Janele, Šubrt, Škarohlíd

mar