Stát nakupuje zdravotnický materiál s falešným certifikátem

Sklady Správy státních hmotných rezerv (SSHR) se v létě naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG s.r.o. (WG), a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant.org se domnívá, že při této zakázce došlo k trestnému činu, proto dnes podal na Státní zastupitelstvo trestní oznámení. Prosíme, podpořte náš boj proti korupci alespoň malým darem.

„Sou to cypi, napiš tam, co chceš, stejnak vyhrajem,“ asi tohle si řekli ve WG, když se hlásili do červnového výběrového řízení SSHR, ve kterém šlo o dodávku 200 300 ks výtěrovek. Podvodníci z Jablunkova do pražské centrály SSHR klidně poslali certifikát, který se vysmívá úplně všemu a všem.

Přitom výtěrové sady nejsou jen „obyčejné uchošťoury“. Jde o sterilní výtěrovou tyčinku, která se zavádí do nosohltanu, tedy do těla pacienta, za účelem diagnostiky, v tomto případě na COVID-19. Výtěrovky by také neměly používat bavlnu „cotton swab“, protože ta při testování na COVID-19 inhibuje PCR reakce. Přesně tu však šikulové z WG na konci svých tyček mají.

Ale zpět k tomu podstatnému, k zfalšovanému certifikátu. Špatně je hned samotné označení dokumentu. Tučně, kapitálkami i obřím písmem velikosti „26“ firma WG deklaruje „EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“. Správné označení takového dokumentu přitom má být: „ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“. Úředníci SSHR chybu zřejmě „přehlédli“.

Hned poté společnost WG sebe samu v certifikátu prohlásí za výrobce (!) výtěrovek. Nějaká kontrola přes Registr zdravotnických prostředků?! Koho by to na SSHR zajímalo… Ovšem stačil by i prostý Google a náhled do obchodního rejstříku. V červnu 2020 WG nejenže nic nevyrábí (natož zdravotnický materiál), ale takové zboží nemůže ani dodávat.

Dovoz a distribuci zdravotnických potřeb a materiálu si firma do obchodního rejstříku dopíše poté, co se svým zbožím kromě SSHR zásobí i několik nemocnic – například brněnskou nebo ostravskou. Pro pořádek doplňme, že dovozcem a distributorem zdravotnických prostředků je WG od 26. 01. 2021.

Ne dost na tom. Falešný certifikát, díky kterému se firma dostala k zakázkám na SSHR, obsahuje celkem 10 výsměšně hrubých a očividných chyb. Každý, kdo v oboru pracuje déle než 31 sekund, si musí okamžitě všimnout, že certifikát je fenomenálně podezřelý. Neuvěřitelně zní i to, že se nikdo na SSHR neobtěžoval ani s prostým ověřením činnosti WG jako účastníka/vítěze výběrového řízení. I proto se Kverulant domnívá, že se o této zakázce rozhodovalo úplně jinak a jinde než na SSHR.

Bohužel „výsměšně falešný certifikát“ není jediným důvodem, proč je Kverulant přesvědčen, že v tomto případu došlo ke korupci. V létě nakoupené zásoby výtěrovek totiž SSHR brzy nestačily. Na podzim roku 2020 proto musela být vypsána další „soutěž“.

Nepřekvapí, že proti létu bylo výtěrovek potřeba víc: konkrétně šestkrát tolik – 1 202 000 ks. Zrovna tolik jich měla na skladě firma WG (tou dobou stále bez potřebných oprávnění pro takové dodávky)… A byla náhoda, že zrovna ona také SSHR zaujala a zakázku znovu získala?! Jsme přesvědčeni, že to náhoda nebyla „ani náhodou“. Myslíme si, že šlo o připravený podvod, na jehož konci SSHR ze státního rozpočtu poslala na účet firmy WG téměř 6 500 000 Kč.

Se svými zjištěními se Kverulant obrátil na policii. Jsme nezisková organizace, která dlouhodobě bojuje proti korupci. Pokud můžete, podpořte naši práci alespoň malým darem.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org