„Shadde Yadda Quartet“ opět navodí atmosféru 20. až 40. let

Poslední letošní Swingový večer v mělnickém Masarykově kulturním domě posluchače opět přenese do let, kdy se začal plně rozvíjet jazz a swing. Zpěvačka Dája Šimíčková totiž ve svém vánočním swingovém koncertu za doprovodu svých kolegů autenticky přednese první jazzové šlágry D. Ellingtona či G. Gershwina i české písně let 30 a 40 z pera S. E. Nováčka, J. Stelibského, B. Nikodéma, J. Traxlera, F. Svojíka, K. Běhounka a dalších skladatelů.

Hudební formace Shadde Yadda Quartet stylově interpretuje rannou i pozdější americkou i českou swingovou a jazzovou hudbu v rozmezí 20. až 40 let minulého století. Její členové prošli velkým množstvím špičkových pražských ansámblů, přičemž v řadě z nich se také společně setkali. Z nich možno jmenovat například Originální pražský synkopický orchestr, Melody Makers Ondřeje Havelky, Sestry Havelkovy či Orchestr nebo Jazzový orchestr Českého rozhlasu. Hudební zaměření jednotlivých členů je různorodé – od moderního jazzu až k jeho počátkům, jejich společným jmenovatelem je ale nepochybně láska k swingu.

Dája Šimíčková dráhu zpěvačky zahájila po absolutoriu pětiletého studia hudební výchovy a českého jazyka na Pedagogické fakultě v rodné Ostravě a Lidové konzervatoře v Ostravě, obor zpěv, kdy odchází nikoliv do školství, nýbrž do ostravské operety, kde setrvává (tehdy ještě pod rodným příjmením Bichlerová) přes dva roky. Poté odešla do Prahy kde nejprve přišla do Originálního pražského synkopického orchestru v němž interpretovala hot-dance music let 20. a swing 1. poloviny let 30. ve vokálním tělese Sestry Havelkovy.Z OPSO následuje v září 1995 O. Havelku spolu se svými “sestrami” nyní již jako dámské vokální kvarteto do nově vznikajícího orchestru Melody Makers, s nímž od roku 2002 vystupuje také sólově. Ještě před tím budují „sestry“ i svůj vlastní Orchestr Sester Havelkových pod vedením Jarka Šimíčka, v němž zpívá, konferuje, aranžuje některé vokální party, píše texty a scénáře koncertních vystoupení v dobovém duchu celé následující dvacetiletí. Od roku 2013 pokračuje v dobové interpretaci jako sólistka a to se swingovou formací Shadde Yadda založenou v roce 2006 či občasně s komorní formací Melody Makers – Melody Boys.

Mělnickým posluchačům se tak ve středu 4. prosince od 19.30 představí kromě Dáji Šimíčkové také Jan Štolba – saxofon, Jiří Kovář – kytara a Jaroslav Šimíček – kontrabas.

Celý pořad bude ještě doplněn cennými radami Jaroslava „Gutha“ Jarkovského pod názvem „Pro všechny případy života lidského“, jenž jsou zasazené do úsměvného dobového scénáře.

Takže kromě skvělé muziky se návštěvníci budou moci nové zkušenosti a poučení jak zareagovat na různé nástrahy, jenž přináší náš každodenní život.

