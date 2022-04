Mělník v Chomutově padl

Po vítězném vstupu do kvalifikace o II.NHL, kdy mělničtí hokejisté porazili na svém, stadionu pražskou Hvězdu 4:2 se vydali na horký led do Chomutova. Tamní Piráti, kteří ještě nedávno hráli Extraligu mají vysoké ambice postupovat výš. A ty si plně uplatnili na mělnickém Junioru. Již ve čtvrté minutě se poprvé rozvlnila síť v brance hostů. Mělník sice statečně odolával, avšak ještě do konce první třetiny lovil mělnický brankař puk ještě jednou – 0:2.

Ve druhé třetině držel dlouho naděje mělnického týmu vynikající Chábera, na druhé straně kluziště však čaroval další bývalý extraligový gólman M.Hanuljak. Takže branku rekordní účast diváků neviděla.

Bohužel závěr plně patřil již zcela Pirátům. Dva slepené góly ve 42. a 43. minutě hosty zcela zlomily. O deset minut později padla další branka, Mělníku se podařilo pouze odpovědět jedním gólem, avšak v poslední minutě se Chomutovu podařil zpečetit výsledek na konečných 6:1!.

Mělničtí hokejisté nyní mají týden na „oklepání“ z této porážky a v neděli 3. dubna odjíždí do našeho hlavního města k odvetě s tamní Hvězdou od 17.30 hodin.

Výzva!

Poslední utkání sezóny na domácím ledě se blíží. Na Mělník 8. dubna dorazí tým Piráti Chomutova pokud nepočítáme přátelské utkání dva roky dozadu, půjde o první mistrovské utkání proti Chomutovu na našem ledě od 7.3.2000. V té době se na Mělníku hrála pod hlavičkou HC TL 99 Mělník 1. DZ liga, v té době druhá nejvyšší soutěž.

Má někdo z Vás doma staré fotografie nebo novinové články z té doby a byl by ochoten nám je zaslat? A jak na tuto semifinálovou sérii z té doby vzpomínáte? Vstupenky v předprodeji už tento pátek v Ice Hockey Bara HokejLevně.czna stadionu.

mar