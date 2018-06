Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. – rozhovor s kandidátem na mělnického starostu za ODS

Pane doktore je pravdou, že budete lídrem kandidátky ODS v podzimních komunálních volbách?

Ano, ODS jde do voleb s podporou Strany soukromníků a já byl zvolen do čela kandidátky.

Můžete se prosím krátce představit?

Je mi 40 let a celý život žiji na Mělníku. Vystudoval jsem ekonomický obor na ČZU, kde jsem získal i doktorát v oboru Regionální rozvoj, který jsem využil při mé práci pro města a obce, pro které jsem zpracovával strategické plány rozvoje, administroval dotace z fondů EU a podobně.

Před 20ti lety jsem začal podnikat otevřením prodejny nářadí, kterou provozuji dodnes. Jsem ženatý a máme 3 děti.

Vypadá to, že musíte být časově vytížený, co Vás vede k politice?

Na rozdíl od řady jiných osob mě k politice nevede cíl finančně si polepšit. Máme kde bydlet a finančně jsme zajištěni.

Jelikož už několik let působím ve finančním výboru města Mělníka, tak vidím, jak vedení města špatně hospodaří. Město má díky rostoucí ekonomice čím dál větší příjmy. Jenom letos je to cca o 100 mil. Kč více, než tomu bylo před 5 lety. A co se pro občany města postavilo? Nepostavilo se téměř nic.

Namísto toho rostou výdaje na běžné služby a opravy, které nejsou potřeba. Chci to změnit, chci, aby byly finance města účelně vynakládány ve prospěch občanů, a ne projídány tak, jak je to dnes. O dalších plánech ODS Mělník bych mohl hovořit ještě dlouze, ale na to zde není prostor. Chci Mělníku přinést dobré hospodaření s penězi.

Město přeci investuje – pan starosta slíbil do léta zbourat VVS – HOLD a následně zahájit revitalizaci spodního náměstí, nedávno byla představena studie nového plaveckého bazénu.

A to je právě ta zoufalá neprofesionálnost mělnické radnice. Za poslední dva roky jsem viděl mnoho velmi drahých studií a myslím, že pouze mají vyvolat zdání, že město pro občany něco postaví. Podívejte se na tragickou přípravu rekonstrukce spodního náměstí. Nejdřív vyhraje jeden návrh, pak se tvoří jakýsi mezinávrh s hřištěm, poté schválí zastupitelé referendum o zbourání budovy VVS, pak referendum odvolají. Ještě v letos v březnu navrhuje vedení města zastupitelstvu, aby si město vzalo na zbourání VVS půjčku. V tisku starosta Mikeš prohlásí, že VVS bude zbouráno do konce léta 2018 a nyní na zastupitelstvu tvrdí, že byl pouze „schválen záměr úvahy o tom, že by jsme eventuálně, mohli VVS zbourat“ a že se bourání bude řešit až v roce 2019. Slyšíte v tom tu rétoriku? Vidíte tu naprostou nekoncepčnost? A to radnice za projekční práce na tomto náměstí utratila již téměř 3 miliony Kč.

A jak vedení města tedy vysvětlí, že vypovědělo z VVS nájemce Ford z důvodu bourání? A víte, že od výpovědi, do konce roku 2019 přijde město o miliony Kč? V soukromé firmě by se z toho někdo osobně zpovídal.

Co se týče studií, počítejte se mnou sliby, které vedení města před volbami prezentuje: Plavecký bazén za 130 mil. Kč, sportoviště za halou BIOS za 250 mil. Kč, druhá plocha zimního stadionu za 100 mil. Kč, dostavba centra seniorů za 100 mil. Ale také tu máme nesplněné sliby a zaplacené projekty cyklostezky, je tu rekonstrukce dolního náměstí včetně náhrady VVS (HOLD) atd., atd.

Projektová příprava akcí je nutná, ale pouze na projekty, na které město má finance, anebo je reálné je získat. Na sportoviště v součtu za půl miliardy Kč je to nereálné. Hezké obrázky studií mají před volbami pouze opít veřejnost rohlíkem a doufám, že to lidé prohlédnou. A ještě dodám, že současný starosta je ve vedení města již osmým rokem, ať se lidé rozhlédnou kolem sebe, co nového nám tu za těch osm let vzniklo?

Vedení města představuje 21 zastupitelů, není to přeci jen o panu starostovi.

Podívejte se někdy na záznam jednání zastupitelstva města. Mně to nejvíce připomíná film Mlčení jehňátek. Nemám to spočítané, ale je tam řada koaličních zastupitelů, kteří vystupují s frekvencí méně než jedenkrát ročně. Chod města jednoznačně řídí starosta Mikeš a místostarosta Schweigstill. Ostatní „jejich“ zastupitelé většinou mlčí a hlasují, jak se má. Osobně se stydím za to, že naše město vede člověk, který v opilosti několikrát boural služebním vozem a ohrožoval tím své okolí. Po této události se měl omluvit a odejít z funkce starosty. Tak by měl učinit každý představitel města v této situaci, obzvláště starosta, který by měl být vzorem pro dospělé i děti.

Zkusme něco pozitivního, za co byste pochválil vedení města?

Tak za prvé je pozitivní, že budou volby a možnost zásadní změny.

Vedení města chválím, že schválili na návrh sportovní komise systém financování sportu, především pak mělnických dětí a mládeže. V této věci chceme jistě pokračovat.

Pokud nebudu vzpomínat na zatajovanou přípravu a výběrové řízení na rekonstrukci mostu J. Straky, pak chválím, že most bude opraven, a že město zajistilo významnou dotaci na toto dílo.

Myslím, že velmi dobře funguje podpora kultury ve městě včetně organizace MEKUC.

Děkuji a ještě něco závěrem?

Chtěl bych říct, že my, společně se Soukromníky chceme hlavně slušné a srozumitelné vedení města. Aby bylo město vedeno lidmi, kteří mají co nabídnout, mají schopnosti a mají za sebou i jiné než politické úspěchy, či populisticky získanou popularitu. A v našem týmu takové lidi máme.

Od nás se nedočkáte toho, že bychom do půl roku po volbách ukončili komunikaci s veřejností, navrhovali tajná hlasování o majetku města či obcházeli řádné soutěžení zakázek. Brzy představíme řadu chytrých řešení pro naše město a budeme realizovat rozumnou politiku.

Děkuji Vám za rozhovor.