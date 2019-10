Mé dětství za socialismu

To prožili mnozí z nás. Dobu, kdy se ve škole nesmělo říkat co se říkalo doma, zdobení nástěnek k různým výročím, malování Auror a Leninů, branná cvičení v igelitových sáčcích, „gavarénije pa rusky“. Banány a pomeranče pouze na 1.máje či o vánocích. Ale také drandění na kolech, řádění na hřištích a kopání do meruny, hry na indiány či na „skovku“, kamarádství, jenž mnohdy trvá dodnes. Žádné mobily, počítačové hry a koukání do tabletů. To bylo také dětství za socíku.

Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.

O tom všem hovoří soubor povídek více než šedesáti známých osobností, jenž u příležitosti 25. výročí Listopadu´89 připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné časy.

A tak po pěti letech oblíbený cyklus LiStOVáNí tak po pěti letech při příležitosti toto 30. výročí opět nabízí čtení z této knížky. A to i v hudebním sále mělnického Masarykova kulturního domu v pondělí 14. října od 18 hodin, kdy se představí Pavel Oubram či v alt. Gustav Hašek a Věra Hollá.

mar