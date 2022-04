„Smrt nesem ze vsi….

A to i z města Mělníka! Po dvou letech se opět v mělnickém Regionálním muzeu vrací k tradici vynesení zimy (Morany, Mařeny)! Rozloučení se zimou pořádá ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek a Folklorním souborem Jarošáček. A to v neděli 4. dubna, kdy si účastníci dají sraz v 15 hodin. před muzeem. Společně ustrojí Moranu a za zpěvu a tance ji vynesou z města k řece. Průvod započne vyprávěním muzejnic o původu zvyklosti a těšit se můžeme na vystoupení dětí z Jarošáčku, dobrotu od Kašpárka a hry z muzejní nůše. Od Labe pak zpět do města bude přinesen symbol toužebně očekávaného jara, opentlené lítečko.

mar