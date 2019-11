Mělničtí hokejisté utrpěli drtivou porážku

Oproti loňské sezóně se Junioru již tak nedaří. Zranění i marodka způsobují, že utrpěl již čtvrtou porážku za sebou a se šesti body se nachází v dolní části tabulky. Je však třeba připomenout, že v posledních dvou utkáních se Mělník střetl se silnými soupeři. V minulém kole to byl lídr soutěže Čáslav s níž utržil bod díky prodloužení a podlehl mu až v samostatných nájezdech. A tuto sobotu se mělničtí vypravili do Velkých Popovic kde místní Slavoj drží druhou příčku tabulky. Hosté ale začali skvěle a již v desáté minutě vedli dvoubrankovým náskokem. Avšak bohužel to bylo z jejich strany vše. Slavoji se ještě v první třetině podařilo skóre otočit a pak již Junioru nedal šanci. A tak Mělník nakonec utrpěl osmibrankový debakl a tak zdejší „Kozel“ mu jistě pořádně zhořkl. Napravit reputaci si však může již tuto sobotu 2. listopadu kdy hostí „béčko“ Příbrami, které je bez jediného bodu beznadějně poslední.

Slavoj Velké Popovice – HC Junior Mělník 8 : 2

Třetiny: 3:2, 2:0, 3:0

Branky a nahrávky: 12. Kukačka (Synáč, Mareček), 14. Vacek (Synáč), 19. Mareček (Kukačka), 31. Medřický (Krejčí, Hrubant), 33. Medřický (Hrubant, Krejčí), 41. Krejčí (Medřický, Maňas), 50. Medřický (Krejčí), 54. Synáč (Krejčí) – 2. Vernek (Stinka), 10. Kratochvíl (Litera)

Vyloučení: 12-15, navíc Krejsa (Mělník) 10 min OT za VRAZ, Využití: 1-0, V oslabení: 1-0

Rozhodčí: Doubek – Thuma, Maňák

Diváci: 121

HC Slavoj Velké Popovice: Lorenc (Jizba) – Krejčí, Lacek, Kolaja, Černý, Vít, Nejedlý, Petráček, Vacek, Žoha, Mareček, Freisler, Maňas, Rejna, Medřický, Tabášek, Kukačka, Klešč, Synáč, Hrubant

HC Junior Mělník: Škubal (Srp) – Cicvárek, Prejza, Vaněk, Krejsa, Kubica, Kapoun – Vernek, Litera, Stinka, Havel, Lenc, Janele, Kratochvíl, Macek, Škarohlíd

mar