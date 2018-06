Mělnickým náměstí zazní italské blues

V loňském roce se na konci června uskutečnil nultý ročník mezinárodního tématického bluesového setkání „Festival Taste of New Orleans“. Jak již název napovídá, tak se zde představila hudba z kolébky blues v podání špičkových muzikantů. Celá tato akce se setkala s velkým zájmem a proběhla zde skutečně skvělá atmosféra. A tak letos v sobotu 23. června zde proběhne další ročník této hudební akce, jež ponese pro změnu název „Festival Taste of Italy“. Pořadatelé se totiž rozhodli tentokrát zaměřit převážně na Itálii kde rovněž působí vynikající hudebníci tohoto žánru. Takže návštěvníci si budou moci poslechnout opravdové špičky italské bluesové scény. Těšit ale mohou kromě italských kapel i na rakouské, americké a v neposlední řadě i české bluesmany.

Celý festival zahájí ve 14 hodin rakouské duo DeadBeatz aneb Austrian Blues Bopper Orchestra, které se zde představí v rámci svého turné. Tito dva muzikanti si mohou opravdu říkat „small orchestra“. Dokáží ve dvou bravurně ovládnout bicí, harmoniku, kontrabas a vokály. Mají energie na rozdávání a také jí opravdu rozdat umí, takže při jejich vystoupení není snadné klidně sedět. Bubeník David Karlinger hraje na foukací harmoniku a zároveň na bicí, jeho kolega Bernie Miller hraje na kontrabas a zpívá. Vnesou tak zcela jinou podobu bluesové muziky, která určitě všechny příjemně překvapí.

Poté se opět představí tak říkajíc domácí hudební formace Tomáš Homuta Trio. Tato rhythm & bluesová kapela mělnického pianisty Tomáše Homuty, který se vrací po dvouměsíčním hraní v New Orleans. Kromě Tomáše seskupení tvoří skvělá soulová zpěvačka Vlaďka Svobodová a špičkový saxofonista David Fárek.

Americké blues bude reprezentovat kapela Rene Trossman & Little-Big Band, jenž sem přiveze to pravé autentické blues za doprovodu dechové sekce. Tento bluesman z Chicaga, kde hrál s Buddy Scottem či Lorenzo Thompsonem, dává svou nevšední hrou a zpěvem nahlédnout divákům přímo do srdce blues. Za dobu své hudební kariéry vystřídal už nespočet výtečných českých bluesmanů.

Závěr večera ale patří Itálii. Vystoupí excelentní kytarista, zpěvák a skladatel Francesco Piu, který má mnoho mezinárodních hudebních ocenění a v současné době určitě patří k vrcholu italské blues-rockové scény. Na bicí ho doprovodí Giovanni “Nanni Groove” Gaias.

Festival uzavírá italská lahůdka v podobě kapely Nandha Blues. Je to správně našlápnuté blues-rockové trio skvělého kytaristy a zpěváka Maxe Arriga.

Pořadatelé chtějí samozřejmě dát možnost ochutnat Itálii nejen po stránce hudební, ale i po stránce gastronomické a tím dokreslit příjemnou atmosféru, která zde určitě opět zavládne. Autentické italské pokrmy a skvělá vína nabídne na Mělníku nedávno otevřená italská restaurace Santo, jíž bude na náměstí reprezentovat majitel pan Santo Pagana osobně. Těšit se můžete například na sicilské lasagne, rybí bouillabaissu s čerstvými mořskými plody, bruschettu s caponatou, červená a bílá vína, prosecco nebo aperol spritz.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.festivaltasteof.com a na facebookovém profilu festivalu.

