„Co je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně…“

Tento verš z klasické hry „Romeo a Julie“ evokuje vynikající aktuální francouzskou komedii „Jméno“, kterou uvede herecký soubor Divadla Verze 25. dubna v mělnickém Masarykově kulturním domě. Název představení a nastolená otázka, zda může křestní jméno ovlivnit povahu svého nositele, odkazuje k tomuto známému Shakespearovu verši

Francouzští dramatici Matthieu Delaporte a Alexandre de La Patellière tvoří autorský tandem od roku 1991. Prosadili se především na filmovém poli coby scenáristé a režiséři. A právě tato hra byla jejich divadelním debutem. S velkým úspěchem byla inscenována v Paříži roku 2010, a od té doby potěšila diváky v šestnácti dalších zemích. Dočkala se také stejnojmenné filmové adaptace a snímek získal v roce 2013 pět nominací na cenu César.V české premiéře jí uvedlo Městské divadlo Brno v roce 2015. Vincent je úspěšný, a tedy i šťastný makléř s nemovitostmi. Šťastný o to víc, že očekává narození prvního potomka. Zrovna se dostavil na večeři, kterou ve svém bytě pořádá jeho mladší sestra Elisabeth a jeho švagr Pierre, profesor literatury. Malou rodinnou sešlost doplňuje Vincentův kamarád z dětství Claude, nyní pozounista symfonického orchestru, kterého všichni zúčastnění pokládají za člena rodiny. Ještě se čeká na Annu, Vincentovu těhotnou partnerku, která vždy a všude chodí pozdě. K ukrácení chvíle poslouží útok na Vincenta v podobě otázek stran jeho otcovství. Všechny zejména zajímá, jak se Vincentův prvorozený bude jmenovat. A nyní to přijde. Vincent z hecu řekne, že dá svému synovi jméno „Adolphe“. A jeho odpověď v podobě dobrého, leč poťouchlého šprýmu vyvolá hysterickou atmosféru. Vždyť jméno Adolf i dnes spojujeme se zrůdnou osobou Hitlera. Napětí nezmírní ani příchod těhotné Anny. Ba právě naopak. Výměna názorů houstne, překvapení stíhá překvapení, už nejde o jméno pro dítě. Z rodinných skříní vypadávají rozliční kostlivci a praní špinavého prádla doprovázejí zpovědi upřímné, až to bolí. Přátelská slezina se stává noční můrou všech zúčastněných.

Hra je tak kritickou sondou do středostavovské společnosti, jejíž příslušníci, sebejistí a zdánlivě vyrovnaní, se stále ještě potýkají s neočekávanými předsudky. Nabízí tak komický pohled na sebejisté zastánce svobodného myšlení.

V překladu Jaromíra Janečka a režii Thomase Zielinskiho se divákům představí Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr Lněnička, Jan Dolanský a Linda Rybová.

