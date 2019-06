Volejbalové slavnosti připomenou blížící se prázdniny

Již popáté se prostor před mělnickým Masarykovým kulturním domem promění ve volejbalové hřiště. Stalo se tak již tradicí, že se právě tímto turnajem v minivolejbalu a přehazované se všichni rozloučí se školním rokem.

Ne jinak tomu bude v pondělí 24. června kdy se od 16.15 hodin uskuteční tento vskutku rodinný turnaj, neboť se ho mohou zúčastnit všichni bez ohledu na věk. Avšak to zdaleka nebude všechno. Letošní novinkou bude vystoupení hudební formace OffBeat Orchestra což je zcela nový mělnický soubor. Jeho členy jsou současní i bývalí studenti ZUŠ ze širokého okolí. Žánrově je orchestr zaměřený na funky a taneční hudbu s přesahem do swingu a jazzu. A to vše zazní od 17. hodiny. Po slavnostním vyhlášení vítězů se opět uskuteční další hudební vystoupení na němž nevystoupí nikdo jiný nežli známá a oblíbená mělnická skupina Baťa a Kalábůf něžný beat.

A kromě sportování a hudebního zážitku si přijdou na své i milovníci opékání buřtíků pod širým nebem.

Takže neváhejte a přijďte oslavit blížící se konec školního roku a začátek prázdnin.

mar