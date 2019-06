Letní dětský kabaret ve stodole

Areál únětického pivovaru je otevřen všem bez rozdílu věku. Proto se zde koná řada akcí i pro nejmladší návštěvníky. Samozřejmě bez konzumace pěnivého nápoje, ten si dá jejich dospělácký doprovod. K pravidelným akcím patří i Letní dětský kabaret tentokrát jako poděkování za to, že pravidelně doprovázejí své rodiče do zdejšího pivovaru. Takže v sobotu 22. června od 14 hodin kdy zde proběhne další skutečně veselé setkání. Jak jinak, bude se přece slavit období, které mají školáci nejraději – prázdniny! A co na všechny všechno čeká? Již populární klauni Jeníček s Mařenkou si na konec školního roku připraví opravdu bohatý program. Určitě všechny skvěle pobaví „Letní bláznivé pohádky“, které klauni zahrají na přání diváků přímo na místě bez přípravy. Mohou se tak totiž připravit na bláznivé situace a srandovní příběhy. Dále na mladé návštěvníky čekají soutěže a hry na nové interaktivní „hrací tabuli“ či výtvarná dílna. A určitě všechny potěší soutěž „zazpívej na mikrofon“ své mamince a tátovi. Vše nakonec vyvrcholí „pařbou“ na mini diskotéce a potom …. hurá na prázdniny!!!

