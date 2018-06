Continental v Brandýse zve žáky a studenty na den otevřených dveří

Brandýs nad Labem, 13. června 2018 – Společnost Continental Automotive Czech Republic, přední výrobce součástek pro automobily, umožní veřejnosti poznat svůj pracovní svět v praxi. Ve dnech 21. a 22. června otevře brány závodu v Brandýse nad Labem dětem a mládeži. V rámci projektu Týden otevřených dveří v německých firmách mohou studenti nahlédnout do zákulisí provozu nejen Continentalu, ale i dalších německých společností na mnoha místech v Česku.

Akce je určená studentům a žákům od 12 do 25 let věku. Ti se seznámí s moderním prostředím elektronické výroby a konkrétními produkty, které z Brandýsa putují do vozů těch největších světových automobilek. Kromě toho si mohou zkusit písemné i praktické testy určené pro uchazeče o zaměstnání a seznámit se s historií společnosti.

„Srdečně zveme zájemce ze základních, středních i vysokých škol. Mladým lidem dlouhodobě nabízíme získání praxe při studiu, a to jak ve výrobě, tak v kancelářích. Uplatnění u nás najdou i čerství absolventi,“ říká Lenka Čížková, personální ředitelka Continentalu v Brandýse nad Labem. Zájemci se musí předem registrovat na marketa.mikatova@continental-corporation.com. Počet míst je omezený. Akce se uskuteční oba dny od 9 do 16 hodin v závodě Continental Automotive Czech Republic, Průmyslová 1851, Brandýs nad Labem.

Continental v Brandýse nad Labem patří mezi tradiční dodavatele automobilek. Vyrábí interiérovou elektroniku (autorádia, multimediální systémy a jejich přední displeje, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací) či řídící jednotky palivových systémů. S jeho produkty se můžete setkat ve značkách jako VW, Škoda, BMW, Fiat, Toyota, Volvo a řadě dalších.

Do společného projektu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem se zapojilo více než 20 německých společností napříč Českem. Velké německé firmy otevřou dveře v předposledním červnovém týdnu a umožní veřejnosti nahlédnout pod pokličku své práce. Připraveny budou nejrůznější workshopy, semináře, prohlídky a další zajímavé akce.

Continental Automotive Czech Republic je součástí skupiny Continental, nabízí tedy práci ve stabilní mezinárodní společnosti s možností dalšího profesního rozvoje, nadstandardní platy a benefity a práci s nejmodernější technikou v čistém prostředí elektronické výroby. V závodě v Brandýse nad Labem v současné době pracuje více než 2 900 zaměstnanců.

O společnosti Continental

Německá společnost Continental byla založena v roce 1871 a ve svém tehdejším výrobním závodě v Hanoveru vyráběla produkty z pryže, pogumované látky a gumové pláště pro kola kočárů a jízdních kol. Gumárenská výroba pro automobilový a později i těžký průmysl na dlouhou dobu vévodila výrobkovému portfoliu společnosti. Změna nastala až v 90. letech 20. století, kdy Continental rozšířil svou obchodní strategii a díky několika akvizicím se postupně stal komplexním dodavatelem pro automobilový průmysl. V současné době patří Continental se svými více než 240 000 zaměstnanci v 61 zemích světa mezi pět největších dodavatelů světových automobilek.

Continental v České republice

Dokladem přechodu od pryžových výrobků ke komplexním dodávkám pro automobilový průmysl je i výrobkové portfolio závodů Continental v České republice. Výrobu pneumatik najdete pouze v Otrokovicích, v ostatních 7 závodech patřících do skupin Continental Automotive a Contitech je produkce velmi různorodá. Adršpach se specializuje na ostřikovací systémy, v Brandýse nad Labem a ve Frenštátě pod Radhoštěm se vyvíjí a vyrábí elektronika. Specialitou Jičína jsou brzdové systémy, Trutnov dodává vysokotlaká čerpadla a aktuátory. Závod Contitech v Ostravě vyrábí hadice pro automobilový průmysl, pobočka v Meclově se specializuje na formy a kontejnery pro výrobu pneumatik a elektrické termonože pro zpracování umělých hmot a gumy.

Continental má v ČR několik R&D týmů a vývojových center. Většina z nich sídlí ve stejných lokalitách jako výrobní závody, jedinou výjimkou je vývojové centrum pro senzory působící v Ostravě. Geografická působnost českých vývojářů je však mnohem širší – podílejí se na mezinárodních projektech a jimi navržené výrobky se poté vyrábějí v závodech Continental po celém světě.

Continental v Brandýse nad Labem

Kořeny brandýského závodu Continental sahají až ke státnímu podniku PAL Kbely. V roce 1998 se vývoj a výroba z původních pražských prostor přesunuly do nově postavené budovy v Brandýse nad Labem. Po velkém požáru v roce 2001 byly výrobní haly dále rozšířeny, i přesto však po několika letech přestala kapacita ploch dostačovat a bylo rozhodnuto o výstavbě druhého brandýského areálu. Ten byl slavnostně otevřen v srpnu 2008.