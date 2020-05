V mělnickém klubu opět zazní muzika

A je to tady! Po víc jak dvouměsíčním půstu se do Staré Mydlárny opět vrací to co sem neodmyslitelně patří. Prostě skvělá muzika a samozřejmě neméně skvělá atmosféra… Rhythm&bluesový a boogie-woogie pianista Tomáš Homuta proto oslovil několik hudebníků a na tento pátek 29. května připravil hudební session v tomto klubu pod příznačným názvem „.DEKONTAMINAČNÍ BLUESOVÝ MEJDLO“. Kdo všechno dorazí? Nechme se překvapit… Z vnějšku jsme se dezinfikovali už dost a nyní je potřeba také dezinfekce vnitřní. Aneb „drhneme ruce – drhneme játra“. Pozor!!! Začíná se už od 19:30 hodin.

