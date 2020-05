Primátor Hřib prý nemůže zastavit podvodné vyvádění peněz z dopravního podniku, protože na něj nemá vliv

Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsala několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu a k podání trestního oznámení. To se ani po téměř dvou měsících nestalo. Podle Kverulanta nejspíš proto, že primátor má na pokračování kšeftu zájem. Kverulant tedy podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám.

Následovala reakce Pirátské strany. Ta v tiskovém prohlášení uvedla, že za nic nemůže, protože piráti na chod největšího městského podniku údajně nemají žádný vliv: „Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení Kverulant.org, že se Piráti (nebo Zdeněk Hřib) podílejí na vyvádění peněz z Dopravního podniku skrze advokátní kancelář Rowan Legal. Předně musíme upozornit na to, že Piráti mají na dění v Dopravním podniku jen velmi malý vliv. V kontrolních orgánech městské společnosti DPP mají Piráti pouze dva zástupce a v exekutivních orgánech nikoho.“ A za vše prý mohou koaliční partneři: „DPP je tak plně pod taktovkou našich koaličních partnerů – Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. Primátor má velice omezenou možnost do vnitřních záležitostí této městské společnosti zasahovat.“ V prohlášení se sice uvádí, že „kancelář primátora celou záležitost obratem předala k řešení dozorčí radě DPP, což je v těchto případech standardní postup“, ale to Kverulant v kontextu této kauzy považuje za naprosto alibistické tvrzení.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org