Mělník vyrovnal semifinálovou sérii

V sobotním utkání přivítali hráči HC Junior svého soupeře z Čáslavi s nadějí vyrovnat sérii a vynutit si třetí rozhodující zápas. A to jim také podařili. V úvodu však to tak nevypadalo, neboť hosté již ve 14. vteřině dokázali skórovat. Rychlý gól mělničiny zaskočil a nedokázali se dostat ofenzivy. Druhá branka Čáslavi již napovídala, že bude rozhodnuto a letošní sezóna tak skončí. Avšak do druhé třetiny nastoupilo zcela jiné mužstvo a vzápětí díky dvěma slepeným gólům bylo vyrovnáno. V závěrečné třetině byli sice hosté aktivnější a několika vážně ohrozili mělnickou bránu, avšak Vokurku se jim překonat nepodařilo. Zapas tak skončil remízou a tak se muselo prodlužovat. Domácí se do soupeře pustil s vervou odstřelovali čáslavskou branku. Klíčová situace nastala po faulu na T.Havla a následující přesilovka rozhodla, že Mělník si vynutil třetí rozhodující zápas. Ten se uskuteční dnes v 17 hodin opět v Čáslavi. Ať toto utkání dopadne jakkoliv, přesto patří Junioru poděkování za úspěšnou sezónu, které mělnické fanoušky pobavila.

HC Junior Mělník – HK Čáslav 3 : 2 pp

Třetiny: 0:2, 2:0, 0:0 – 1:0

Branky a nahrávky: 21. P.Litera (Prejza, T.Havel), 22. A.Janele (Kubica, Šípek), 65. P.Litera (Cicvárek) – 1. Navrátil (Lang), 15. Křišťan (Kraučuk, Šulc)

Vyloučení: 3-4. Využití: 1-0. V oslabení: 0-0.

Rozhodčí: Šťovíček, Jílek – Thuma, Stanko

Diváci: 700

HC Junior Mělník: Vokurka (Fiala) – Prejza, Novák, CIcvárek, Kubica, Kulhánek, Krejsa, Vaněk, T.Havel, D.Havel, A.Janele, Šípek, Šubrt, Litera, Škarohlíd, Šícha, Macek, Kratochvíl, Stinka

HK Čáslav: M.Svoboda (Vích) – L.Svoboda, Lang, Bílek, Kůrka, Šlejtr, Janata, Šulc, M.Pipek, Kraučuk, Křišťan, Ježek, T.Pipek, Muras, Borovanský Vlach, Navrátil, Sladký

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1498

mar